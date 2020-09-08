疾呼「立法院快通過紓困3.0」　林佳龍：讓撐下去的業者能照顧員工

▲交通部長林佳龍呼籲立法院，儘速通過紓困案。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，觀光產業大受打擊，不只上半年已數十間旅行社解散，旅行社實體門市也一間間倒閉。交通部長林佳龍呼籲，立法院應儘速通過紓困3.0，讓還願意撐下去的業者可以照顧員工。他也說，現代人習慣自由行、自己安排行程，不過觀光業者也會提供囊括食宿郵購行的遊程，旅客可多加利用。

根據觀光局查旅行社申請停業、解散情形，107年共有8家申請停業、49家解散；108年為18家申請停業、25家解散；109年統計至8月31日止，計有18家申請停業，30家解散，合計佔旅行業家數比例約1.5%。

請繼續往下閱讀...

▲今年觀光市場只剩國旅客人。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，疫情的衝擊比原先預期的還要更久更深遠，觀光局也祭出紓困與振興方案，讓觀光業者可以度過難關，並爭取轉型時間，他呼籲，立法院應儘速通過紓困3.0，讓還願意撐下去的業者，可以繼續照顧員工。

林佳龍表示，疫情期間，許多旅行業者有推出創新產品，如跳島旅遊、環島遊輪等，旅行社逐漸走向精緻、高端旅遊，增加其旅遊品質，觀光局也針對智慧觀光與數位轉型編列了12億的預算，另外還有特別預算、前瞻預算都可使用。

▲旅客大減，導致許多旅行社解散。（圖／記者李宜秦攝）

林佳龍表示，現下旅遊型態以自由行為主，旅客善於自行安排行程，不過旅行社或旅宿業者也都會推出整套遊程，讓消費者省去安排時間，消費者可多加利用，達到智慧觀光目的。

林佳龍表示，數位轉型下，也要因應網路數位化的發展，提供線上、線下的各種服務，他強調，這些都是觀光業必然的大勢，只是因為疫情，才更加速轉型過程，觀光局會全力輔導，讓未來的觀光業不只是勞力密集，而是融合高科技，創造更大的商機與附加價值。