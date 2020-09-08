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高雄毒防局長拜會地檢署！建立緊密合作...以有效拒絕毒品

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▲新任毒防局長林瑩蓉拜會地檢署建立緊密合作 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲橋頭地檢署洪信旭檢察長(右)與毒防局林瑩蓉局長(左)商議降低吸毒者高再犯策略。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市毒品防制局局長林瑩蓉一上任，立刻指示局內積極配合中央推動反毒2.0新政策，並率同仁拜會橋頭、高雄地檢署，向兩位檢察長請益，尋求更緊密合作。

毒防局長林瑩蓉感謝高雄及橋頭地檢署檢察長兩大推手，領先各縣市推動「高雄市本土化多元處遇計畫」，在司法端先透過醫療專業分流，提早介入了解個案，無縫接軌行政端或醫療端，多元處遇及司法強制力雙管齊下，使個案能真正復歸社會遠離毒品。

林瑩蓉也提及行政院「新世代反毒策略行動綱領2.0」將致力於「再犯防止推進計畫」，而高雄及橋頭地檢的本土多元處遇計畫正是超前佈署，希望日後毒防局能與檢方建立防止再犯的更緊密合作，尤其從司法端接手到行政端的輔導處遇狀況及成效，能建立即時與檢方密切互聯機制，透過檢方強制力支持行政端的落實輔導，以達到防止再犯的目標。

▲新任毒防局長林瑩蓉拜會地檢署建立緊密合作 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄地檢署於會中邀請毒防局合作辦理本土化多元處遇計畫成果發表會。（圖／記者洪靖宜翻攝）

橋頭地檢署洪信旭檢察長特別關注三、四級毒品個案講習及緩起訴藥癮個案輔導成效，建議加強校園毒品情資通報，以向上溯源，並主動提供更生保護會資源給毒防局加強連結，期能更有助個案復歸社會。也期許毒防局成為高雄市毒品防制統合窗口，整合市府各局處的毒品防制工作，提升行政聯繫效率。

高雄地檢署莊榮松檢察長則表示，雄檢於107年率先全國開辦本土化多元處遇計畫，將於近期舉辦全國成果發表會，邀請毒防局共同參與，攜手展現推動毒品防制新思維，並期許毒防局能統合市府各單位毒品防制資源，未來司法端與行政端串接更緊密的連結機制，以有效達到行政院新反毒「三減新策略、斷絕毒三流」的政策目標。

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