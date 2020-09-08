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高雄2死車禍影片曝！肇逃男一路狂飆撞計程車　小黃瞬間消失一半

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▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

▲監視器拍下黑車撞上計程車瞬間。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名沈姓男子7日深夜開車接連擦撞兩名機車騎士後逃逸，之後又撞上一輛計程車，造成小黃駕駛和乘客兩人傷重不治，如今事發驚悚畫面也曝光。目擊民眾直呼，黑車直接從計程車後面追尾上去。

根據監視器畫面，計程車在中山四路、大業北路口等紅燈。結果沈男駕駛的黑色轎車一路狂飆，完全沒煞車，直接撞上小黃車尾。

▼監視器拍下黑車撞上計程車瞬間。（圖／東森新聞）

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

▲▼計程車被撞到後半部幾乎不見。（圖／東森新聞）

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

計程車從後遭高速衝撞，當場轉了好幾圈，而車身後半部因強大撞擊力道當場「消失」。從另一個角度來看，小黃被撞到瞬間彈飛噴出火花，後方黑車也轉數圈，畫面十分驚悚。

消防隊員獲報後，立刻到場救援受困的計程車姚姓駕駛（58歲）和謝姓乘客（47歲），使用器具破壞車體，但兩人送醫急救仍傷重不治。而43歲的沈男被救出時滿身血，送醫後沒生命危險。

還原案發現場，7日深夜11時多，沈男先開車在沿海一路和宏平路口追撞兩部機車，導致一名騎士受傷，隨後加速逃逸，又在中山四路、大業北路高速撞上計程車。目擊民眾說，黑車直接從計程車後面追尾上去，應該沒有減速。警方調查，肇事駕駛沒有飲酒，詳細車禍原因還有待釐清。

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

▲▼肇逃男滿身血被救出送醫，駕駛的黑車車頭全毀。（圖／東森新聞）

▲▼高雄2死車禍。（圖／東森新聞）

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