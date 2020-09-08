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「容量夠大才裝得下」　iPhone12傳僅一機支援5G毫米波

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▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

記者謝欣辰／綜合報導

蘋果即將推出的新款iPhone12系列中，有外媒獲消息稱，所有機身都將支援速度較慢，但更常見的Sub-6類型的5G服務，而速度最快的5G毫米波，只有6.5英寸螢幕設備、設備最高級的手機才有支援，即是可能稱為iPhone Pro Max的機別。

據《快速公司》（Fast Company）報導，只有最大的手機，內部才有空間容納毫米波所需的特殊天線設計，並需要更大的電池來容納毫米波的大量功耗。另外，僅美國，韓國和日本版本的Pro Max將支持毫米波5G。

外媒以車分別兩者差別，如果SUB-6 5G是CAMRY，則毫米波5G是MERCEDES S-CLASS。它在24 GHz至39 GHz之間的高頻無線電頻譜上傳播，並提供高達1每秒（Gbps）的下載速度，有時甚至更高。

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

▲5G網路世代來臨。（圖／取自免費圖庫Flickr）

另一方面，信號難以穿透諸如建築物等物體，且部署信號比使用低頻服務更為昂貴。Sub-6服務使用低於6 GHz的較低頻譜，其產生的速度更像是良好的4G連接。

《OpenSignal》表示， 5G的平均下載速度約為51 Mbps，4G的平均下載速度為29 Mbps；這是因為美國無線運營商現在提供的Sub-6，覆蓋範圍遠遠超過毫米波；Sub-6服務雖然速度較慢，但每個基站可以支持更多用戶，並且範圍更廣，因此更具成本效益。

外界猜測，蘋果可能會在明年春季在iPhone 12系列中推出新的低價4G iPhone，這是該公司去年4月推出的iPhone SE的升級版。

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