快訊／增1例境外移入　20多歲男赴尼泊爾參加宗教活動回國染疫

記者嚴云岑／台北報導

國內再增1例新冠肺炎境外移入病例，為20多歲男性，2月至尼泊爾參加宗教活動，9月3日與友人一同返國染疫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（7）日表示，該個案登機前3天之檢驗結果為陰性，3日入境時無症狀，入境後居家檢疫，5日出現發燒、流鼻水、頭痛等症狀，經通報後採檢，今日確診，目前住院治療中。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者屠惠剛攝）

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指揮中心指出，個案搭機期間及返國入境後均全程佩戴口罩，衛生單位已掌握個案接觸者共25人，其中同班機前後二排座位旅客4人、同行返國友人1人及同住家人4人，列為居家隔離對象，同班機機組員16人因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，將持續密切追蹤這些接觸者之健康情形。

我國新冠肺炎截至目前共累計494例確診，分別為402例境外移入，55例本土，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、473人解除隔離、14人住院隔離中。

▲案494機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

除了境外移入之外，感染源待釐清的從台灣出境的確診者也引起民眾恐慌，指揮中心也呼籲，民眾於電梯、各種娛樂場所，如酒店、KTV、電影院等密閉空間活動時務必佩戴口罩，並落實勤洗手、咳嗽禮節等衛生好習慣，以降低感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

▲國內7日新增1例境外移入COVID-19病例，20多歲男自尼泊爾返國後發病確診。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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