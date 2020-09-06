蔣萬安選北市國民黨六都名單曝光！　王浩宇：韓國瑜還能選哪些？

▲蔣萬安、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委蔣萬安6日被爆出要參選2022年台北市長，掀起政壇討論。對此，民進黨桃園市議員王浩宇提問，若前高雄市長韓國瑜要繼續從政的話，選擇還有哪些？

王浩宇在臉書分析2022國民黨六都的人選，若韓國瑜要繼續從政的話，台北市派出蔣萬安，新北市派出侯友宜，桃園市派出邱奕勝，台中市派出盧秀燕，而台南市則是深綠地方，高雄市已經無法參選，「那他的選擇還有哪些呢？」

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹6日證實，立委蔣萬安要參選2022台北市長，不過蔣萬安稍早在國民黨全代會受訪表示，「仍以立委為重心！」

《ETtoday新聞雲》今公佈2022台北市長最新民調，如果藍綠對決，國民黨派出立委蔣萬安對上民進黨推出的衛福部長陳時中，蔣萬安以支持度為43.7％，勝過陳時中的支持度39.1％，兩人差距4.6％。

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