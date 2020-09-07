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白牌計程車司機海生館載客　「吃10萬罰單」還被吊照

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▲屏東監理站人員會同恆春警方在海生館外取締白牌計程車涉載客，依違反公路法處理。（圖／屏東監理站，以下同）

▲屏東監理站人員會同恆春警方在海生館外取締白牌計程車涉載客，依違反公路法處理。（圖／屏東監理站，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

遊客湧入恆春半島，有白牌計程車違規在海生館載客，屏東監理理人員當場查獲兩輛，依違反公路法規定，當場舉發各處以10萬元罰鍰，並吊扣白牌車司機駕照及汽車牌，監理站人員說，「為賺50元吃10萬罰單」，真的很划不來。

▲屏東監理站人員會同恆春警方在海生館外取締白牌計程車涉載客，依違反公路法處理。（圖／屏東監理站，以下同）

▲▼取締、訪談開單。

▲屏東監理站人員會同恆春警方在海生館外取締白牌計程車涉載客，依違反公路法處理。（圖／屏東監理站，以下同）

屏東監理站近日接獲民眾電話檢舉海生館附近有「白牌車」出沒，該站於9月5日聯合屏東縣警察局恆春分局於恆春、車城地區，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛銀色自用小客車載送4名遊客欲前往海生館。

查締人員攔查後分別訪談乘客及司機，白牌車司機辯稱是幫忙接送女兒的朋友前往海生館，但乘客向稽查人員坦誠有向司機支付1人50元車資，讓司機當場百口莫辯。

屏東監理站站長洪美芳表示，「白牌車」就是自用車，不得載客營運，如果以自用車違法載客收費，將依公路法第77條規定，不僅處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及司機汽車駕照必須吊扣4個月至1年甚至吊銷，提醒駕駛們千萬不要以身試法，否則因小失大、得不償失。

她呼籲民眾白牌車違規攬客，車輛及駕駛不僅不符合規定，也沒有投保相關保險，為避免發生事故或有糾紛時求償無門，請選擇合法汽車運輸業者提供交通接駁，才能保障自身權益。

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