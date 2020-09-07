互槓5年！新店女住戶大手一揮「怒潑保全剩菜」：他害我官司纏身

記者蔡儀潔／綜合報導

新北新店一名65歲的陳姓住戶這5年來，與社區大樓李姓保全長期有糾紛，兩人近日「狹路相逢」時，她竟將手中的剩菜潑了過去！事後陳女不滿表示，是因為李男當時擋住去路，更加碼爆料其栽贓抹黑她。該名保全則反控常遭陳女騷擾，潑剩菜更不是第一次，雙方各說各話。

▲ 女住戶怒潑保全剩菜 。（圖／東森新聞）

據《東森新聞》報導，陳姓住戶和李姓保全經常互槓，幾年下來雙方之間有好幾件官司，包括妨礙名譽、竊盜以及誣告。「潑剩菜」時間當天，監視器畫面顯示，住在4樓的陳女拿著垃圾袋，朝管理櫃檯猛力一揮，只見保全被潑了一身剩菜；陳女要進電梯前，還不斷指手畫腳與李男爭吵。

▲陳姓女住戶 。（圖／東森新聞）

事後，陳女被依違反社維法裁罰1000元，不過她出面控訴，當天動手其實是有原因的。她表示，因丟廚餘時門要拉開，但李男經常擋住她去路，「就直接丟過去這樣子啦，有弄到他身體，（他在外面）這樣子栽贓抹黑我，不實指控我，我真的很生氣。」因此陳女和李男經常互相提告，「所以我就拒繳管理費。」

然而該名李姓保全在反控陳女，稱經常被騷擾。雖然過去案件多以不起訴處分，但雙方各說各話，再加上後續還有好幾件官司要打，住戶和保全的糾紛恐怕無法在短時間內和平落幕。

