「項公砍羅，意在啟臣？」　游淑慧：國民黨有3痛！同志互打最痛

▲羅智強、江啟臣。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨在2022年台北市長一役，除了立委蔣萬安表態參選，台北市議員羅智強有意爭取，有國民黨民代質疑羅智強積極推動「公投綁大選」公投案，是為自己造勢，而黨主席江啟臣站台有違黨務中立。對此，議員游淑慧質疑「項公砍羅，意在啟臣？」更指出國民黨有3痛，最痛是同志互打，背後冷箭。

▲為推動「公投綁大選」公投案，羅智強展開14天機車環島之旅。（圖／翻攝自Facebook／羅智強，下同）

國民黨在高雄補選挫敗後，發起「公投綁大選」的公投案，呼籲把公投權還給人民。羅智強展開為期14天的機車環島之旅，並於4日返回位於台北的國民黨中央黨部，與江啟臣召開記者會宣布收到超過1萬1000份連署書。不過，有黨內人士認為，江啟臣站台，疑似力挺羅智強，是黨務不中立。

游淑慧在臉書表示，市黨部主委陪著蔣萬安跨區展開聯誼熟悉之行腳，OK的；市黨部主委發動地方基層一起來支持羅智強的公投案連署，也OK的；行政中立不是「兩不相幫、袖手旁觀」，而是一心公正為黨、盡力協助黨籍同志，因此，連誰跟誰開記者會這種事都要拿來放話，「也真是讓我驚艷了」，監督民進黨的功力有這麼高，何愁沒戰鬥力。

游淑慧指出，最近一直有許多黨內資深前輩跟她說，2022年黨內初選有些人在「超前出刀」，可是對她來說，2022市長初選明明仍是非常遙遠的事，不明白這種皇帝不急、急死太監的心態與瞎砍，還加碼影射市黨部主委和主席不中立，「就真的夠了」，讓人懷疑動機目標是打羅智強，還是要一石二鳥，「項公舞劍、意在黨中央」。

▲游淑慧。（資料照／記者羅婉庭攝）

游淑慧更說，國民黨過去有3痛，一、只會打順風選舉；二、逆風情勢時一籌莫展；三、最慘的則是「贏贏選到輸」，如今年的立委選舉；「但我忘了三痛以外，還有一個最痛的是『同志互打、背後冷箭』！何苦來哉」。

對於遭自家人質疑卡位2022台北市長選舉，羅智強5日表示，台北市長重要，公投也重要，這位藍營民代多次匿名抹黑，有這麼多時間和精力，何不為國民黨宣揚理念，為人民守護公投？別再「坐而怨」，走出冷起房做些有意義的事。