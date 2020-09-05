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漢堡王推「山寨版大麥克」　麥當勞氣炸求償：「飢餓傑克」故意模仿

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漢堡王的澳洲特許經營商「飢餓傑克」推出「Big Jack」（左），和麥當勞的主力產品「大麥克漢堡」（右），無論是外觀和成分都很雷同。（翻攝自Hungry Jack's官網、麥當勞官網）

▲漢堡王的澳洲特許經營商「飢餓傑克」推出「Big Jack」（左），和麥當勞的主力產品「大麥克漢堡」（右），無論是外觀和成分都很雷同。（翻攝自Hungry Jack's官網、麥當勞官網）

圖文／鏡週刊

漢堡王（Burger King）在澳洲的特許經營商「飢餓傑克」（Hungry Jack's），今年7月推出了名為「Big Jack」的雙層漢堡，但外觀及成分組成都和麥當勞的「大麥克漢堡」（Big Mac）雷同，讓麥當勞怒提告求償。

麥當勞於上月28日向澳洲聯邦法院提交訴訟文件，指出「飢餓傑克」至少從7月中就開始以「Big Jack」的商標在澳洲地區販售新產品，但新產品的外觀與標示都和麥當勞的商標「Big Mac」（大麥克漢堡）極為相似，因此提告要求「飢餓傑克」賠償，並撤銷新產品的所有廣告。

「飢餓傑克」的新產品同樣標榜使用兩層牛肉、特殊調味料、生菜、起司以及洋蔥，再夾進芝麻麵包上，從漢堡的成分、外觀結構與廣告宣傳詞來看， 都滿容易使消費者混淆，引發麥當勞不滿，控訴根本是「故意採用或模仿」大麥克。麥當勞官方透露，「飢餓傑克」這款新產品的商標基於種種理由，很可能會被法院判定取消。

由於此爭議已經交到法院，澳洲麥當勞的發言人表示，不便再公開討論。至於被告「飢餓傑克」則回應，尚未收到法律文件通知，因此暫時不做評論。


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