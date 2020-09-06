男出差3個月返家　開門衝出上百隻蝙蝠　網傻眼笑爆：你家古堡嗎

▲男子家裡被上百隻蝙蝠佔據。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

新疆伊犁州一名曹姓男子出差3個月，返家時一打開門竟有數百隻蝙蝠「霸佔」家中，牠們受燈光刺激在客廳到處亂飛，被嚇傻的曹男立刻關門求助消防隊，消防隊最終花費2小時才將蝙蝠全數抓捕起來，許多網友看到新聞後都大笑「你家是威廉古堡嗎」？

根據《新浪新聞》報導，曹男在外出差，加上疫情緣故，有長達3個月沒回到家，沒想到日前總算返家，結果一開門開燈，眼前就有大量的蝙蝠四處盤旋，數量達上百隻。他嚇得立即報警求助，消防隊隨即派人前來，穿好防護服後，手拿2支羽毛球拍「夾住」蝙蝠，窗簾中還能抖落幾隻蝙蝠，最後花費2個多小時抓到數百隻蝙蝠，再幫曹男將家中的蝙蝠糞便清理乾淨並灑上藥劑。

消防員提醒，民眾家中若跑進蝙蝠，可以打開門窗讓蝙蝠自行離開，也可撥打119報案，不幸被意外咬傷則應及時就醫。許多網友看到抓捕畫面都嚇壞，「你家是威廉古堡嗎」、「藤蔓植物，爬滿了伯爵的房屋」、「吸血鬼？？？？」

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