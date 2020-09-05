霸氣光頭伯湖邊秀肌肉！背後感人故事曝光：30年救200人

▲光頭伯湖邊秀肌肉，背後感人故事曝光。（圖／翻攝《網易新聞》）



記者柯振中／綜合報導

天氣炎熱時，許多人都會到河邊、海邊玩水，但若不注意，可能就發生家庭破碎的悲劇。大陸吉林長春有名何姓男子為了避免這種事情，常駐在南湖公園旁，30年來救了200多條人命，讓許多家庭免於破碎，舉動十分暖心。

綜合陸媒報導，這名男子名叫何祥斗，今年已經48歲，30年前從湖北武漢來到吉林長春，接著加入了南湖公園水上救援隊，一待就是30年，累計共救起200多名落水者。

何祥斗指出，他每天上班第一項任務，就是巡視湖泊一周，查看是否有發生異常，一旦出現狀況，立刻通報救護隊，往往都能在一分半以內趕到現場，將人救起來。

▼何祥斗每天上班第一項任務，救是繞著湖巡視一周，看有沒有緊急狀況發生。（圖／翻攝《網易新聞》）

不過，就算何祥斗經驗十分豐富，仍免不了發生遺憾。有次遇到2人落水，他立刻下水救人，先將其中一人救起後，再由回去找第二人，沒想到才剛游到附近，就看到第二名溺水者沉入水中，再救上來時已經沒有生命跡象，「這是我最大的遺憾…。」

為了讓救人的過程更加順利，何祥斗平時會游泳、健身，還曾獲得吉林省健身三等獎。他也坦言，覺得自己這份工作很神聖，他十分喜歡這項工作，「把身體練好了，才有力氣救別人！」

►臉蛋細嫩柔滑就靠它

▼為了擁有更好的體能，以在短時間內救起更多人，何祥斗勤練健身、游泳。（圖／翻攝《網易新聞》）

