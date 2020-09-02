　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

取餐遇少年跳樓！22歲外送員爆衝「咚」下跪　超完美解救網淚目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男子欲跳樓，22歲外賣小哥下跪救人 。（圖／紅星新聞）

▲驚險瞬間 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說救人一命勝造七級浮屠，四川成都22歲的外送員陳建近日去取餐點時，發現一名17歲的少年坐在欄杆上意欲跳樓，他立刻衝上前，下秒「咚」一聲跪下，趁其愣神之際，另一名路人趁機抱下少年，見到人被抱住，陳建飛身跨步，聯合路人成功解救。

▲▼男子欲跳樓，22歲外賣小哥下跪救人 。（圖／紅星新聞）

▲陳建的微信朋友圈 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，陳建8月30日晚上前往成都IFS取餐，下手扶梯時，發現欄杆上坐著一個年輕男孩，察覺不對勁的他隨即衝過去，準備救下此人，「圍觀的人越來越多，他的情緒好像越來越不穩定，然後我和另一個大哥商量，我負責勸說分散注意力，他則看準機會把他抱下來。」

陳建開始不停和跳樓男子說話，得知其只有17歲，因為家庭、生活的原因，對自己的人生已經絕望，想通過跳樓自殺解脫，「我跟他溝通，對他說你還年輕，相信這個世界還是美好的，不能為了別人的眼裡的自己而活，要為自己而活。」

員警到來後，在該男生情緒不穩定想往下跳之際，外賣小哥以下跪的方式阻止了該男生，「後面員警來了，他的情緒更激動了，我怕他看到員警會有牴觸心理，為了穩住他，直接跪了下去。」趁少年愣神之際，另一名路人飛身一個跨步，成功救人。

事後回憶下跪的動作，陳建表示，「就是救人本能，當時情況緊急實在是想不到別的辦法了。」l

▲▼男子欲跳樓，22歲外賣小哥下跪救人 。（圖／紅星新聞）

▲陳建半年前曾在地鐵免費發口罩 。（圖／紅星新聞）

因為救人，陳建的外送訂單也遲到了，為此，他還專門給客人打了電話解釋了情況，對方也表示理解。實際上，這不是熱心腸的陳建第一次做好事，半年多前就有媒體報導，當時他曾在地鐵上發口罩，邊走邊詢問大家「需要口罩嗎，免費的。」彼時有的口罩漲價，這個免費發放口罩的小哥就是陳建。

消息傳出後，網友紛紛點讚，「善良的小哥，不像有些人看熱鬧」、「小哥是有擔當的人」、「好好活著吧！」、「平凡的人中都會做出不平凡的事！願好人有好報！」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
最新攻堅影片曝！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密
快訊／密室囚禁少女66小時！「保全李宗瑞」遭聲押
66小時只吃一餐！父親曝光少女「囚禁生活」：見到閨蜜抱著哭
一張圖驚現梅莎、海神「手牽手」　鄭明典：還是臍帶關係
快訊／新版護照封面曝光！2樣字體放大
囚禁高雄少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」檢將聲請羈押
20多歲女溺水亡！醫急救「狂讚她漂亮」：走掉好可惜　超慘下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

可意念打字！　陸億級神經元類腦「超級電腦」發表

香港全民普篩已有71.6萬人登記！　今日82個檢測中心全滿

取餐遇少年跳樓！22歲外送員爆衝「咚」下跪　超完美解救網淚目

韋德齊乘華航訪台！　華春瑩酸「充滿諷刺」：他需要上堂課

屍袋突然動一下！早產兒「被死亡」連悶帶凍2hrs　慘變重度腦癱

長腿女友和人開房　暴衝男撿磚頭把她打死！還發文：殺人了不後悔

暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

廣西3日遊旅費140元！大媽吐槽全吃爛菜　送1鵝「帶回家自己養」

無視友人勸誡！校長娶小22歲校花　下場是50萬贍養費離婚抑鬱亡

揪心！湖南3歲童獨自搭電梯身亡　拍門求助最後身影曝光

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

可意念打字！　陸億級神經元類腦「超級電腦」發表

香港全民普篩已有71.6萬人登記！　今日82個檢測中心全滿

取餐遇少年跳樓！22歲外送員爆衝「咚」下跪　超完美解救網淚目

韋德齊乘華航訪台！　華春瑩酸「充滿諷刺」：他需要上堂課

屍袋突然動一下！早產兒「被死亡」連悶帶凍2hrs　慘變重度腦癱

長腿女友和人開房　暴衝男撿磚頭把她打死！還發文：殺人了不後悔

暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

廣西3日遊旅費140元！大媽吐槽全吃爛菜　送1鵝「帶回家自己養」

無視友人勸誡！校長娶小22歲校花　下場是50萬贍養費離婚抑鬱亡

揪心！湖南3歲童獨自搭電梯身亡　拍門求助最後身影曝光

一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

台彩中秋加碼3.8億！大樂透加開百萬百組　新玩法獎金最高翻3倍

可意念打字！　陸億級神經元類腦「超級電腦」發表

「梅西人生」上演！　德甲瘋狂球迷募資9億想簽下球王

把醫師當笨蛋！差額醫材「重新包裝」偷跑…美女醫開炮：根本玩文字遊戲

警專畢業生溺水生命跡象恢復穩定！曾一度命危…院方：求生意志強烈

確定了！自民黨總裁選舉14日登場　菅義偉下午正式表態參選

快訊／密室囚禁少女66小時！　「保全李宗瑞」遭聲押

吳宗憲老二、老三「無碼超美正面曝光」！　小女兒根本和Sandy長一樣

韓國抓耙子不爽了！指控台灣LED大廠竊取機密＋挖角　法院要重罰

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

3歲童獨自搭電梯亡　拍門求助影曝光

校長娶小22歲校花　下場GG抑鬱亡

22歲網紅遭行刑式割喉慘死　前男友2年後償命

他用磚頭打死女友！還發文：殺人了不後悔

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

陸7歲男童泳池內大便！上岸繼續拉

廣西3日遊全吃爛菜　送1鵝「回家自己養」

「蹲坐教室外瘋狂補寫」暑假作業　網笑倒

工人抬大浴缸抱怨好重！竟藏慘死腐屍

扣留澳籍華裔主播！華春瑩回應了

美對台六項保證　陸外交部回應

屍袋突然動一下！早產兒「被死亡」

學運女神周庭獲續保　盼平安渡過24歲生日！

更多熱門

相關新聞

摩斯「外送車隊」首亮相！大台北搶先上線服務

摩斯「外送車隊」首亮相！大台北搶先上線服務

美食外送當道，速食連鎖品牌「摩斯漢堡」今（1）日首度公開其打造的全新外送車隊，將原外送由每門市員工所屬機車負責改為車隊服務，即日起搶先於大台北地區上線，並可透過APP中的安心外送即可享有該服務，未來也將拓展至其他縣市。

手機被砸壞　男童跳下12樓

手機被砸壞　男童跳下12樓

基隆外送哥「打石膏上陣」他目睹感動

基隆外送哥「打石膏上陣」他目睹感動

星巴克毒后太毒...南韓頒新政策：咖啡廳禁內用

星巴克毒后太毒...南韓頒新政策：咖啡廳禁內用

台南1名男子遭人盜刷百餘筆外送消費

台南1名男子遭人盜刷百餘筆外送消費

關鍵字：

外送救人跳樓好心下跪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

15歲小小彬升高中了！

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

郭雪芙小三扶正！穩交孫其君過夜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面