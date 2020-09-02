取餐遇少年跳樓！22歲外送員爆衝「咚」下跪　超完美解救網淚目

▲驚險瞬間 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說救人一命勝造七級浮屠，四川成都22歲的外送員陳建近日去取餐點時，發現一名17歲的少年坐在欄杆上意欲跳樓，他立刻衝上前，下秒「咚」一聲跪下，趁其愣神之際，另一名路人趁機抱下少年，見到人被抱住，陳建飛身跨步，聯合路人成功解救。

▲陳建的微信朋友圈 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，陳建8月30日晚上前往成都IFS取餐，下手扶梯時，發現欄杆上坐著一個年輕男孩，察覺不對勁的他隨即衝過去，準備救下此人，「圍觀的人越來越多，他的情緒好像越來越不穩定，然後我和另一個大哥商量，我負責勸說分散注意力，他則看準機會把他抱下來。」

陳建開始不停和跳樓男子說話，得知其只有17歲，因為家庭、生活的原因，對自己的人生已經絕望，想通過跳樓自殺解脫，「我跟他溝通，對他說你還年輕，相信這個世界還是美好的，不能為了別人的眼裡的自己而活，要為自己而活。」

員警到來後，在該男生情緒不穩定想往下跳之際，外賣小哥以下跪的方式阻止了該男生，「後面員警來了，他的情緒更激動了，我怕他看到員警會有牴觸心理，為了穩住他，直接跪了下去。」趁少年愣神之際，另一名路人飛身一個跨步，成功救人。

事後回憶下跪的動作，陳建表示，「就是救人本能，當時情況緊急實在是想不到別的辦法了。」l

▲陳建半年前曾在地鐵免費發口罩 。（圖／紅星新聞）

因為救人，陳建的外送訂單也遲到了，為此，他還專門給客人打了電話解釋了情況，對方也表示理解。實際上，這不是熱心腸的陳建第一次做好事，半年多前就有媒體報導，當時他曾在地鐵上發口罩，邊走邊詢問大家「需要口罩嗎，免費的。」彼時有的口罩漲價，這個免費發放口罩的小哥就是陳建。

消息傳出後，網友紛紛點讚，「善良的小哥，不像有些人看熱鬧」、「小哥是有擔當的人」、「好好活著吧！」、「平凡的人中都會做出不平凡的事！願好人有好報！」。

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