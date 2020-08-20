救人不分國界　新營警火速開道協助就醫

▲越南籍觀光客來台訪友，突氣喘發作休克昏迷，台南市警營分局太宮派出所員警據報協助開道，火速馳抵醫院急救平安化解危難。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

即刻救援無國界！越南籍觀光客來台訪友，突氣喘發作休克昏迷，友人第一時間衝向警車尋求協助，台南市警營分局太宮派出所員警據報協助開道，7分馳抵柳營奇美醫院急救，平安化解危難。

8月19日晚間9時許，新營警分局太宮派出所警員連子華、周韋成執行巡邏勤務，在新營區復興路與嘉芳街口，見一群人在路邊圍聚，1名女子神情驚慌，揮手攔下警車，員警驚覺有異，立即上前了解狀況。

攔車的武姓女子向警方表示，越南籍友人因氣喘發作而陷入昏迷，恐有危險，希望警方幫忙協助開道送醫。員警二話不說，為爭取時間，立即開啟警示燈及警鳴器前導，一路趕往醫院，火速將女子送往柳營奇美醫院，原本15分鐘的路程，縮短近一半時間抵達，經急診室醫師搶救後女子恢復意識，成功化解民眾危難。

經瞭解30歲的越南籍女子長期患有氣喘疾病，來台觀光，19日晚間和友人聚會時，突然氣喘發作，換氣過度陷入昏迷。該名女子和友人一行人向警方表示，都是異鄉人，在陌生的國度突然遇到危急，六神無主，非常感謝警方及時伸出援手，讓他們感受到台灣的溫暖。

新營分局分長李名昌表示，「身在公門好修行」，員警在勤務中主動積極協助民眾，處置得宜，適時提供幫忙，加上沿途用路人的配合讓道，保護民眾生命安全。同時也謝謝民眾，給警察的鼓勵及支持，堪稱一場成功的國民外交。

・零負評、被暱稱為萬用霜