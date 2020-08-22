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夫妻吵架後竟輕生　新營警及時救人一命

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▲吳姓男子夫妻吵架，一時情緒失控，於車上意圖燒炭自殺，幸虧警方獲報到場阻止，及時救回一條寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝）

▲吳姓男子夫妻吵架，一時情緒失控，於車上意圖燒炭自殺，幸虧警方獲報到場阻止，及時救回一條寶貴性命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營區1對30多歲的夫妻因細故發生爭吵，先生吳姓男子一時情緒失控，於車上意圖燒炭自殺，幸虧警方獲報到場阻止，及時救回一條寶貴性命。

8月20日22時許，台南市警新營分局民治所所長吳建華、警員蕭政軒、謝彭鈞、趙士賢等員執行巡邏勤務，獲報於新營區民族路上有一輛自小客車狀況有異，疑似要燒炭自殺，警方立即到場，發現吳姓男子將排氣管廢氣接到車上準備輕生，員警立即關懷勸導。

吳民表示與妻子發生口角爭吵，情緒陷入低潮，一時想不開而尋短輕生，經員警安撫勸慰後打消尋短念頭，保住寶貴生命。隨後，吳民稱妻子於家中也要自殺，員警立即趕往吳民住家查看，幸虧妻子未有尋短的舉動，員警進而勸說雙方應理性處理問題，人生只有一次，務必愛惜自己的生命，不要造成家人與愛你的朋友遺憾，雙方恢復冷靜後亦表示要好好重新開始。另外，也通知吳民父母到場陪伴，以穩定心情。

新營警分局民治派出所長吳建華呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安度難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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