老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

▲老公不准原PO剪髮！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「就剪短而已...至於嗎？」一名人妻無奈表示，留了多年長髮，但髮尾早已受損分岔，一直想剪短也比較俐落，不過家裡豬隊友遲遲反對，最近好說歹說之下，老公終於答應給剪，怎料卻上演著人與髮「十八相送」的戲碼，甚至要看著頭髮睡覺，讓大批網友全看傻眼。

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼笑稱，自己有一頭仙氣飄飄的長髮，加上老公是長髮控，因此多年都維持氣質髮型，但其實上，原PO早有剪短的念頭，多次向老公請示，偏偏都只得到「不要啦～」或是搖頭的答案。

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左思右想一番後，原PO決定做自己，因此理性向老公喊話，「想剪掉下面受損的部分，重新留髮，不然現在這麼長也只是浪費洗髮精潤髮乳。」老公聞言，覺得也有幾番道理，最後點頭答應了，原PO也興奮打給設計師速約隔天剪髮。

老公得知後，除了一臉震驚，還苦苦哀號「什麼時候有跟我說明天要剪短？應該給我3-4個月的心理準備啊，老婆妳剪短就不能綁馬尾了捏」，更爆笑的是，老公晚上睡覺還上演哭鬧劇場，要求原PO背著睡，哭啜泣喊話「我今天要跟髮髮一起睡...第2104根髮髮～我一定會等你們回來的～我的髮髮」，讓一旁的原PO臉上三條線。

糾結好一會兒後，原PO本以為老公小劇場演完了，結果他下秒又戲精上身，語重心長表示「老婆，妳還記得如懿傳嗎？妳把頭髮剪了，我們夫妻的感情也恩斷義絕惹，妳不要碰我！我的身體是有綁馬尾的女人碰的...」

▲有苦主回應，被老公禁剪短髮10年！（圖／翻攝爆怨公社）



最後豬隊友一邊喃喃自語，接著就不省人事了，原PO只能哭笑不得直呼，「到底哪來這麼多小劇場，就剪短而已...至於嗎？」文章曝光後，掀起近5千人笑炸「我一定回他，我好喜歡光頭男噢」、「妳就剪妳想要的短髮，然後買一頂長假髮，他想看的時候，套上去就好了啊」、「他有沒有考慮要去報考演員之類的，不出道有點可惜」、「他愛的是...妳的長髮？妳只是個附加嗎」、「相信妳老公一定是個戲精，但這種歹戲拖棚太久了，真的會白眼翻不完」。

不少人妻苦主也崩潰討拍，「我老公也是，不過他都說剪短就離婚」、「我老公也是，結果我修個髮尾回來，他還不是沒發現」、「跟我家的一樣...連我家兩個女兒的也要管」、「我剪短，不只我家那位崩潰，朋友也崩潰中」、「我男友也是長髮控，我說能剪短嗎？他說不行！現在妳的頭髮也是我的財產」、「我老公也不讓我剪，我之前修個2公分，他就不爽到極點了」、「我家是我兒子比我老公嚴重，不要我剪短」。