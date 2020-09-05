　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲長髮,頭髮（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲老公不准原PO剪髮！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「就剪短而已...至於嗎？」一名人妻無奈表示，留了多年長髮，但髮尾早已受損分岔，一直想剪短也比較俐落，不過家裡豬隊友遲遲反對，最近好說歹說之下，老公終於答應給剪，怎料卻上演著人與髮「十八相送」的戲碼，甚至要看著頭髮睡覺，讓大批網友全看傻眼。

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼笑稱，自己有一頭仙氣飄飄的長髮，加上老公是長髮控，因此多年都維持氣質髮型，但其實上，原PO早有剪短的念頭，多次向老公請示，偏偏都只得到「不要啦～」或是搖頭的答案。

請繼續往下閱讀...

左思右想一番後，原PO決定做自己，因此理性向老公喊話，「想剪掉下面受損的部分，重新留髮，不然現在這麼長也只是浪費洗髮精潤髮乳。」老公聞言，覺得也有幾番道理，最後點頭答應了，原PO也興奮打給設計師速約隔天剪髮。

老公得知後，除了一臉震驚，還苦苦哀號「什麼時候有跟我說明天要剪短？應該給我3-4個月的心理準備啊，老婆妳剪短就不能綁馬尾了捏」，更爆笑的是，老公晚上睡覺還上演哭鬧劇場，要求原PO背著睡，哭啜泣喊話「我今天要跟髮髮一起睡...第2104根髮髮～我一定會等你們回來的～我的髮髮」，讓一旁的原PO臉上三條線。

糾結好一會兒後，原PO本以為老公小劇場演完了，結果他下秒又戲精上身，語重心長表示「老婆，妳還記得如懿傳嗎？妳把頭髮剪了，我們夫妻的感情也恩斷義絕惹，妳不要碰我！我的身體是有綁馬尾的女人碰的...」

▲▼老公是長髮控，要跟髮髮一起睡！ 然後一陣假哭啜泣（圖／翻攝爆怨公社）

▲有苦主回應，被老公禁剪短髮10年！（圖／翻攝爆怨公社）

最後豬隊友一邊喃喃自語，接著就不省人事了，原PO只能哭笑不得直呼，「到底哪來這麼多小劇場，就剪短而已...至於嗎？」文章曝光後，掀起近5千人笑炸「我一定回他，我好喜歡光頭男噢」、「妳就剪妳想要的短髮，然後買一頂長假髮，他想看的時候，套上去就好了啊」、「他有沒有考慮要去報考演員之類的，不出道有點可惜」、「他愛的是...妳的長髮？妳只是個附加嗎」、「相信妳老公一定是個戲精，但這種歹戲拖棚太久了，真的會白眼翻不完」。

不少人妻苦主也崩潰討拍，「我老公也是，不過他都說剪短就離婚」、「我老公也是，結果我修個髮尾回來，他還不是沒發現」、「跟我家的一樣...連我家兩個女兒的也要管」、「我剪短，不只我家那位崩潰，朋友也崩潰中」、「我男友也是長髮控，我說能剪短嗎？他說不行！現在妳的頭髮也是我的財產」、「我老公也不讓我剪，我之前修個2公分，他就不爽到極點了」、「我家是我兒子比我老公嚴重，不要我剪短」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
加利牆上驚見5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆重施故技
「神秘工作」月休4天月薪1500元　PO網被老闆怒嗆：爆什麼
翹臀妹穿小三角「露蛋外拍」　溜娃爸看呆：這兒童遊戲區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

下周一公布「百億基金」用途　陳吉仲：以不違反WTO規範為原則

彰化某藥局進貨加利口罩　開放退換...霸氣喊：損失10萬元先吸收

防加利事件重演！不只MIT口罩逐片標示「進口也要標產地」

農委會推全台國產豬統一標章　陳吉仲：今年12月前完成試辦

老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

陸製非醫用口罩「未爆彈」還有1家　輸入數量比去年多一倍

桃機徵人擠破頭！2千人搶59位職缺　新鮮人「月薪27K」起跳

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

下周一公布「百億基金」用途　陳吉仲：以不違反WTO規範為原則

彰化某藥局進貨加利口罩　開放退換...霸氣喊：損失10萬元先吸收

防加利事件重演！不只MIT口罩逐片標示「進口也要標產地」

農委會推全台國產豬統一標章　陳吉仲：今年12月前完成試辦

老公是長髮控！她決定剪了…看傻「上演十八相送」淚劇：我的髮髮

兒子半夜寫情書「內容太超齡」！媽看完腦袋空白：擁抱誰的三根？

騎上人行道！女警開單男熊貓「直接跪了」狂求饒　他掏1千霸氣救美

陸製非醫用口罩「未爆彈」還有1家　輸入數量比去年多一倍

桃機徵人擠破頭！2千人搶59位職缺　新鮮人「月薪27K」起跳

從媽戶頭匯錢！幫買9200萬房地給孩子　符合1要件被課430萬贈與稅

健身房同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只能摸我！醋包柴「鯊魚繞」路過　萌開飛機耳卡位奴才手

日職／火腿4分大局擊敗西武　王柏融沒機會代打

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

中職／二軍不能完全反映實力　雷艾斯一軍初登板不擔心

中職／翁瑋均拚10勝土投大戰猛威爾　先發打序出爐

加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

「環頸雉」驚喜現身稻田！間諜式步伐逼近　青農：來了新朋友

美國寵物店告示牌「不能給永遠我們就不適合」　網讚爆

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

彰化「不二坊」　９/9起暫停販售

月清槍21次防癌　老公一直要...嫩妻求饒

我婆婆殺了我！網中肯曝「最公平婚姻」讚爆

訂85元雞腿當早餐！男友「嗑一口竟是狗食」

全聯驚見「199元安全帽」？主婦曝超強2功能

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

好心讓人便車　竟染染新冠肺炎全身插管

全聯驚見「鍋燒意麵」網暴動：不用跟團了

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

好市多「神級甜點一口8元」　6千人讚：必回購

閨蜜哀悼文意外揭公公超狂身家！

連千毅復出　上千網友刷爆讚

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

更多熱門

相關新聞

兒扮吹哨者揪父視訊出軌　母蒐證扣鹹溼簡訊

兒扮吹哨者揪父視訊出軌　母蒐證扣鹹溼簡訊

陳姓男子不顧已婚身分與王姓人妻交往！一日陳兒見到爸爸與一名女子視訊，驚覺有異趕緊向媽媽告狀。陳妻知情老公外遇後，開始蒐集證據，一查發現小三與夫露骨對話及親密照片，怒至法院提告。桃園地院審結判陳男與王女須賠償正宮30萬元。全案仍可上訴。

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

小三搶枕臂入睡！她見夫妻臉泛淚

小三搶枕臂入睡！她見夫妻臉泛淚

人夫吐苦水差點被嗆爆　1張瘀青照逆轉

人夫吐苦水差點被嗆爆　1張瘀青照逆轉

老公求歡就像上刑！嫩妻那邊多一層

老公求歡就像上刑！嫩妻那邊多一層

關鍵字：

剪髮長髮髮控老公人妻

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面