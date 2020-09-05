輾死弟弟女友還不夠！　再踩油門致「2死4傷」興奮狂舞：更多人陪葬

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西賀州的楊遜識因在電話裡，與父親、弟弟等家人發生激烈爭吵，隨後開車在街上閒逛，結果碰巧發現弟弟的女朋友，便開車撞擊報復，致其搶救無效死亡，之後又故意駕車撞死一人，共造成2人死亡4人受傷。詭異的是，他事發後不僅下車抽菸，還在大街上跳舞。

▲黑色轎車高速衝撞車輛。（圖／翻攝自網路）

據《南國早報》報導，今年2月楊遜識因吸毒被家人多次勸誡而產生怨恨，事發當天，他在電話裡與父親、弟弟等家人發生激烈爭吵後，於下午2時許開車在街上閒逛。

當楊遜識駕車到光明路時，發現弟弟的女朋友，便駕車對她進行撞擊報復，致其搶救無效死亡。隨後，他繼續沿光明路行駛，與一輛小車正面發生碰撞，趁對方下車察看時，搶走對方車輛駛離現場。

▲楊遜識事後下車吸菸跳舞。（圖／南國早報）

途中，他想到前面已撞一人，便產生「撞死更多人來陪葬」的想法，於是駕車至光明橋頭紅綠燈十字路口時，故意製造汽車衝撞事故，又造成1人死亡、3人輕傷一級、1人輕微傷以及多車受損的嚴重後果。

網路流傳的影片可以看到，現場一片慘烈，有傷者被壓在車下痛苦的叫喊，而楊遜識下車後竟點起一根菸，搖頭晃腦行走在街上，還興奮的跳起舞來。此後，楊遜識被警方逮捕。

▲楊遜識一審被判死刑。（圖／南國早報）

賀州市中級人民法院9月2日對此案作出一審宣判，指出被告人楊遜識故意非法剝奪他人生命，致1人死亡、1車受損，其行為確已構成故意殺人罪。之後，楊遜識又以駕車衝撞不特定他人的危險方法危害公共安全，致1人死亡、3人輕傷一級、1人輕微傷及多車受損，其行為構成以危險方法危害公共安全罪。

綜上，賀州市中級人民法院依法判決被告人楊遜識犯故意殺人罪、以危險方法危害公共安全罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身；楊遜識賠償附帶民事訴訟原告人申某華等5人因本案所產生的法定經濟損失。