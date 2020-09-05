CNN：川普「10月疫苗上市」完全錯誤　俄疫苗有效卻需更多數據

▲《刺胳針》主編霍頓指責川普的言論可能助長反疫苗聲浪。（圖／翻攝自推特／@richardhorton1）

記者葉睿涵／綜合報導

權威醫學雜誌《刺胳針》（The Lancet）主編指責，川普有關新冠肺炎疫苗將在10月底上市的聲明「完全錯誤」，並認可俄羅斯的疫苗有效。不過，他認為目前的數據不足，距離讓民眾接種疫苗還為時過早。

據CNN報導，《刺胳針》主編霍頓（Richard Horton）在採訪中指出，川普日前有關美國新冠肺炎疫苗將在10月底上市的聲明「完全錯誤」，美國在10月不可能會有疫苗上市；目前民間已經開始了一股「反疫苗」聲浪，如果美國過早地批准疫苗，其副作用或無法確定的安全性和效能很有可能成為「反疫苗」派的助力。

▲俄羅斯疫苗效能受霍頓肯定，但現在還不是讓民眾接種的時候。（圖／路透）

霍頓也讚揚俄羅斯開發的「史普尼克－V」（Sputnik V）疫苗結果令人振奮，但這距離可以讓民眾接種疫苗還為時過早，其中的部分原因是在「史普尼克－V」的研究中，受試者數量過少，難以成為具參考價值的數據。莫斯科在4日宣布將從下週開始接受民眾疫苗接種的登記。對此，霍頓感到十分遺憾，也不認同他們的做法。

他表示，如果我們開始讓國家與國家對立，疫苗與疫苗對立，藥廠與藥廠對立，大家將無法理智地做出判斷，並引起全球性危機，「我們仍希望所有疫苗進入第三期的臨床試驗，也許有的疫苗會成功，有的會失敗，但這不應該是國家間的競爭，反之，他們應該相互合作。」

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