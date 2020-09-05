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俄新冠疫苗再突破！國防部長「親自上陣」接種　9月中開放民眾施打

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▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合外電報導

俄羅斯8月11日註冊了全球第一支新冠疫苗「史普尼克V」（SputnikV），引發高度關注，國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）4日也加入接種行列。根據最新消息，負責研發的中心預計將於9月10日至13日，獲得新冠病毒疫苗的民用流通許可，屆時可開始為民眾接種疫苗。

據俄羅斯衛星通訊社報導，加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心副主任（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）洛古諾夫表示，該中心預計將於9月10日至13日獲得新冠病毒疫苗的民用流通許可，屆時可開始為民眾接種疫苗。

洛古諾夫指出，疫苗將由俄羅斯衛生部發放給各醫療機構，但他也直言，該中心產能或無法生產必要數量的疫苗，可能無法滿足全國需求，因此已經在3家平臺開始進行規模化生產。

另外，繼俄羅斯總統普丁的女兒接種此次俄羅斯研發的首款疫苗後，該國國防部長紹伊古近日也傳出，已接種本國疫苗。

▲▼美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

▲新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗。（圖／路透）

據悉，俄羅斯衛生部8月11日註冊了全球首款預防新冠病毒感染的疫苗，由加馬列亞流行病學和微生物學國家研究中心與俄羅斯直接投資基金共同研發，疫苗被命名為「史普尼克V（Sputnik V）」。

俄直接投資基金總裁德米特里耶夫表示，該基金目前已收到20多個國家購買10億劑疫苗的申請，俄方已商定在5個國家生產疫苗，現有產能將達到每年5億劑。

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