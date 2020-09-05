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人妻勾結小王溺殺親夫！　搜尋紀錄見「浴缸、溺水」露餡遭逮

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徐世衡被妻子楊宜綾迷昏後，遭楊的情夫徐方偉強壓入浴缸溺斃。

圖、文／鏡週刊

6年前，高雄發生一起人妻勾結小王謀殺親夫的命案，與丈夫一起經營音樂教室的楊宜綾，因不滿丈夫偷情、家暴，竟勾結在補習班當英文老師的情夫徐方偉，把丈夫迷昏後溺斃，2人事後故布疑陣，企圖誤導警方辦案，但因楊女供詞破綻百出，手機又有上網搜尋「浴缸、溺水、FM2、如何刪除搜尋紀錄」等關鍵字，最後謊言被戳破，人妻與小王都被判處無期徒刑定讞。

2014年1月24日上午11點多，高雄鳳山一間音樂教室的蔡姓老師，接到老闆娘楊宜綾的電話，楊女驚恐地告訴他，有人闖入音樂教室，老闆徐世衡身上流血躺在浴缸，似乎已經斷氣。

死者徐世衡（圖）是音樂教室老闆，與妻子感情不睦。（翻攝畫面）

　

佯稱夫欠錢　討債男殺人

蔡姓老師聞訊趕赴現場，發現音樂教室所在的透天厝一樓鐵捲門開著，玻璃門沒鎖，大燈沒關，接著他走上5樓，也就是老闆夫婦的住處，看到楊女意識清楚，倒在臥室地板上，雙手遭絲巾綁住。徐世衡躺臥在浴室的浴缸內，雙手及頭部都被膠帶纏繞，已經沒了呼吸、心跳。蔡男先幫楊女鬆綁，並打電話報警。

警方到場後，除了進行採證，也過濾附近的報案紀錄。結果發現，當天清晨4點多，有住在音樂教室後方的民眾報案，說曾聽到音樂教室傳出男子大喊：「大哥不要殺我！我可以戴口罩去領錢給你。」不過，警方清晨5點到場，並沒有聽到任何聲響，按音樂教室門鈴、撥打市內電話皆無回應，隨後便收隊離去。

楊宜綾（右）供稱不滿丈夫家暴又偷吃，才會與男友共謀殺夫。（東森新聞提供）

音樂教室老闆娘楊宜綾向警方表示，丈夫當天凌晨1點多返家，二人還一起喝酒、彈奏樂器，由於他們平常就有服用安眠藥的習慣，她吃了藥後沉沉睡去，後來在睡夢中被驚醒，看見一名男子將丈夫壓在浴缸內，並對他拳打腳踢，還推他的頭去撞牆。

楊宜綾說，該名男子喝令她下樓拿膠帶，纏繞丈夫的雙手及頭部，接著用絲巾將她雙手綑綁後離開，她才打電話給父親及蔡姓老師求救。她還告訴警方，丈夫在外有債務，對方是討債不成才行凶，但她不清楚對方的身分。

不過，楊宜綾的說法，還是引起警方懷疑。

死者徐世衡（圖）頗有異性緣，妻子懷疑他偷吃，埋下殺機。（翻攝畫面）

　

說詞破綻多　網搜行凶術

參與偵辦、時任高雄市警局刑警大隊分隊長的高文斌回憶，現場的狀況和楊女的供述兜不攏，例如該棟建築物出入口只有一樓大門，但鐵捲門未被破壞，凶手若不是有遙控器，就是有人幫忙開門。此外，楊女聽從凶手指示到一樓拿膠帶時，不但沒有乘隙求救，甚至拿了3、4綑膠帶給凶手，不合常理。

行凶後，徐方偉換上死者的衣服離開音樂教室，企圖混淆警方。（翻攝畫面）

高文斌還告訴本刊，楊宜綾在凶手離去、雙手仍遭綑綁時，竟可打電話對外求援，卻沒打電話報警，且連會計人員也說，音樂教室營運正常，並沒有積欠債務，相關跡證都顯示，楊女在說謊。

徐方偉犯案前刻意戴長假髮及口罩，變裝成女人，進入命案現場。（翻攝畫面）

警方進一步追查發現，死者徐世衡是吉他老師，妻子楊宜綾也是音樂老師，二人開設音樂教室，順便賣樂器。不過，二人感情不睦，楊女曾三次報案指控死者家暴。另一方面，警方在楊女的手機中，發現她曾上網搜尋「浴缸、溺水、如何刪除搜尋紀錄、FM2、死亡證明書、拋棄繼承」等關鍵字，加上她供詞反覆，警方認為涉有重嫌，透過地檢署向法院聲請羈押獲准。

時任高雄市刑警大隊分隊長的高文斌（圖）抽絲剝繭，順利偵破命案。

　

小王裝無辜　扯性愛糾紛

為了緝凶，警方調閱音樂教室附近監視器，掌握一名男子於案發後離開的影像，最後循線鎖定男子身分，是家住高雄梓官的徐方偉。警方持拘票前往逮人時，徐男不僅矢口否認涉案，還以無辜表情告訴員警，自己是研究所畢業的英文老師，怎會和凶殺案扯上關係。由於徐男的房間都是英文書籍，警方認為他看起來的確不像殺人犯，一度懷疑是不是搞錯了對象。

徐方偉被帶回警局後，一開始依舊表現出渾然不知的模樣，直到警方對他說了一句：「你當老師不能說謊！」他才坦承監視器拍到的人就是自己，也承認殺死徐世衡。不過，他供稱，自己原本和死者是同性情侶關係，案發前死者曾向他借了60萬元，也說要舉辦性愛派對，但一直沒履行。

警方根據監視器影像掌握凶手逃逸路線，順利逮捕徐方偉（中）。（東森新聞提供）

徐方偉表示，後來死者說要安排老婆楊宜綾跟其他女子一起開性愛派對，藉此抵債，二人談定一次派對抵債1萬元，死者也在案發前把音樂教室一樓鐵門的遙控器給他，要他在案發當天凌晨過去，不料，他到現場之後，只看到楊女在睡覺，因為不滿被耍，所以一時情緒失控毆打死者，最後不慎釀成悲劇。

但死者的母親反駁兒子與徐方偉是同性情侶說法，指她兒子其實有一名住屏東、交往多年的護理師女友。至於媳婦楊宜綾和兒子是在2005年認識，但楊女2010年跟別人結婚，不到1年就離婚，之後又回來找她兒子，兒子雖告訴楊自己已有住屏東的女友，但楊卻以燒炭自殺要脅，兒子不得已才娶她。

楊宜綾與徐世衡婚後感情不睦、爭吵不斷，不到半年，楊女就報案指控丈夫家暴，也常跟音樂教室的員工抱怨丈夫在外面有女人，員工都覺得老闆對老闆娘很冷淡。此外，死者母親也指出，楊女與凶手徐方偉經常出雙入對，還一起去學命理，引起兒子不滿，曾質問楊女和對方是什麼關係，甚至打算與楊離婚、要她搬出去。

楊宜綾（圖）謊稱丈夫欠債被殺，因供詞漏洞百出，被警方識破，由檢方聲押獲准。（東森新聞提供）

最後，徐方偉受不了良心的譴責，才向警方坦承，他與楊宜綾認識多年，自己很喜歡楊女，楊女經常到他的租屋處，二人也發生性關係。因為楊女常向他訴苦，說丈夫酒後對她家暴，他知道死者對楊不好，外面還有女友，他心疼楊女的遭遇，才與她共謀殺害徐世衡。

　

先迷昏死者　再故布疑陣

案發的當天凌晨，徐世衡回家後，楊宜綾依計畫讓他喝下摻有強效安眠藥FM2的飲料，確認他昏睡後，便通知戴上長假髮、口罩的徐方偉前來，以她事先提供的遙控器入內，二人合力用膠帶綑綁徐世衡的雙手及頭部，再將他帶至裝滿水的浴缸，把他的頭部強壓入水中，使其溺斃。事後，徐方偉用絲巾綁住楊女的雙手，讓她看起來也像被害人，並誤導警方往財殺的方向偵辦。

徐方偉殺害死者後，以絲巾綑綁楊宜綾雙手，營造她也是被害者的假象。

針對這起人妻勾結小王謀殺親夫案，檢方起訴楊宜綾及徐方偉、求處死刑，不過，法院審理認為，二人手段雖然凶殘，但楊女是因與丈夫的情感糾葛，才氣憤殺人；徐方偉則是為了替女友出氣共謀殺人，二人都沒前科，加上醫院鑑定也認為他們有教化的可能，最後將二人判處無期徒刑定讞，讓他們在牢裡好好反省，為犯行贖罪。

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