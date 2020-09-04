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19歲大學生八通關古道墜亡內幕曝！舅舅控學校：逼死我外甥

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▲▼男大生八通關古道墜亡。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲男大生八通關古道墜亡，舅舅感到相當痛心。（圖／翻攝《東森新聞》）

記者柯振中／綜合報導

花蓮八通關古道2日下午1點左右發生登山意外，19歲的杜姓男大生與同校師生一同登山，因不明原因墜落200公尺深的山谷，3日遺體在溪水中被發現。事後，男大生的舅舅出面痛斥，失足所在地幾乎是荒廢路線，連專業山友都不敢走，外甥卻被校方逼著走這段，才會發生意外。

屏東大學為了讓原民專班的學生了解八通關越嶺古道的人文歷史，讓學生認識基本登山概念、團隊生活態度等，舉辦「八通關古道越嶺古道田野調查」計畫，由1名教師帶著5名學生，在高山嚮導、協助員的陪同下，從南投縣信義鄉東埔部落走到花蓮玉里鄉。

不過，活動進行到第六天時，杜姓學生經過土葛大崩壁東側，因不明原因墜落200公尺深谷，儘管帶隊教師即刻通報，仍沒有在當天找到人。搜救隊經過尋找3日上午在溪水中發現杜男的遺體，同日出動空勤直升機，將遺體吊掛下山。

▼男大生八通關古道墜亡，隊伍行經路線連老手都不太敢通行。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼男大生八通關古道墜亡。（圖／翻攝《東森新聞》）

對此，杜姓死者的舅舅出面痛批，事件發生至今，所有後續事宜都是家屬在進行，學校完全沒有任何反應，「這樣的處理態度，你覺得合格嗎？」

杜姓死者的舅舅說，依據相關資訊，外甥以前根本沒有登山經驗，完全就是新手，隊伍走的土葛大崩壁路線已經很久沒人通行，幾乎就是荒廢路線，連資深山友都不太敢通行，這條路線很有可能根本不在計劃裡。

另死者舅舅更生氣的是，截至目前為止，校方派來的人員都是基層，就算要討論什麼事情，也沒有辦法做決定，在這件事上也沒有發言權。對於家屬的指控，校方則回應，這次的事件是單純山難，行經路線、登山許可都是合格申請。目前其餘登山隊員尚未下山，詳情究竟為何，仍待進一步查詢。

►緊緻透亮一片就夠

▼男大生八通關古道墜亡，山友曝路段「都是碎石，土質鬆軟」。（圖／翻攝《東森新聞》）

▲▼男大生八通關古道墜亡。（圖／翻攝《東森新聞》）

 

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