撞傷老太太親自照顧！他3天後竟「在醫院離奇墜亡」...案發地曝詭異細節

▲阿浩墜樓所在窗戶設置了限位器，可打開的縫隙較小 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

來自雲南的阿浩（化名）14日晚騎腳踏車時，將74歲的王老太太撞傷，因手頭緊請不起護工，自行到醫院照顧傷者，然而詭異的是，就在第三天他突然從住院大樓7樓墜亡！此外，他墜樓所在窗戶設置了限位器，可打開的縫隙較小，有病人家屬稱，他們也不知道阿浩是如何擠開的。

據《紅星新聞》報導，四川隆昌人民醫院住院大樓內的多名病人和家屬證實，16日清晨5、6點，在病房內照顧傷者的約27歲年輕男子，從7樓樓梯口的窗戶處墜樓身亡。據他們介紹，阿浩是14日晚騎車將一名老人家撞傷後，因沒有多少錢請不起護工，自行在醫院照顧。

有病人及家屬稱，15日晚王老太太的女兒讓阿浩準備醫藥費，且語氣較重，但也有人認為很正常，他們都稱，阿浩當時並未答話。在醫院的一名護工稱，她15日晚同樣聽到相關內容，但王老太太女兒沒說準備多少，也沒有逼阿浩。

報導指出，阿浩墜樓所在窗戶設置了限位器，可打開的縫隙較小。有病人家屬稱，他們也不知道他是如何擠開的。王老太太在受訪時表示，阿浩出事前都陪在病房裡照顧她，偶爾出一趟病房，她也不見阿浩吃飯。

▲阿浩留在醫院的衣服 。（圖／紅星新聞）

對於女兒找阿浩準備醫藥費的事，王老太太說，女兒只是讓他準備醫藥費，並沒有逼他也沒有罵他。女兒也作出回應，稱15日下午雙方在派出所協商時，阿浩稱要去上班了，她想到醫院已欠費2000多元，便提出讓小夥準備1萬元左右醫藥費，但阿浩基本不說話。

她接著表示，當晚在病房內，送她再次提出讓阿浩準備點錢，但沒提準備多少，對方也不說話，「我沒有逼他，也沒有罵他」，不知道他為何想不開。目前，當地警方正在調查此事。