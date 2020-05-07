她出門買菜10分鐘...3歲兒17F墜下當場喪命！鄰居嘆：他剛睡醒找媽媽

▲3歲男童墜樓。（圖／翻攝自陸媒）

記者蔡儀潔／綜合報導

因家長照顧疏忽而導致的幼童傷亡事故時有發生，湖南長沙就有一名3歲男童6日從17樓家中墜下，當場不幸身亡！鄰居透露，男童母親稱只外出10分鐘，由於男童墜樓時沒有穿鞋襪，推測當時應該是剛睡醒，因在家中未見媽媽，不幸從窗戶墮下。

據《瀟湘晨報》報導，事發地位於天心區怡海星城小區，有鄰居早上8時許，聽見異常聲響後向外看去，有人在大喊「誰家孩子掉下來了？」隨即，發現了地上倒下一兒童。圍觀人群聚集時，男童的楊姓母親正打算回家。

▲男童母親出去買菜，回來後兒子不幸墜樓死亡。（示意圖，與本文無關／pxhere）

報導稱，男童很可能是從臥室或廚房墮下，其中臥室內從地板到窗臺的牆面高度約幾十公分，上方有一扇可從側面打開的窗戶，該窗戶開合的角度約為45度，打開需要花一定的力氣，另外廚房的窗戶下方則有設置成年人下半身高的窗檯。有同戶型業主稱，最初窗戶內設置了護欄，但一些住戶裝修後將其拆除。

男童母親表示，出門前兒子仍在家睡覺，於是到離家不遠的公司簽到，順便買菜回家。一名鄰居憶稱，剛從外面回來的楊女來到樓下，發現自家樓棟發生墜亡事件後，趕到家中發現兒子不在，才最終來到遺體旁。