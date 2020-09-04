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女網友要求請吃飯！他一句「看妳表現啊」引爆怒火　千人轟：白目

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▲▼約女網友吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲約女網友吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

男女生對於AA制的看法不同，約會前最好先確認彼此想法一致，否則容易把場面鬧得尷尬！一名男子原本和女網友約好下周一見面，行程、餐廳等等他都細心安排好，結果今天聊天時，對方突然問「請我吃飯嗎？」他先是開玩笑地說「可以做飯給妳吃」，怎料對方情緒大轉變，立刻冷淡拒絕，最後甚至連約好的見面都取消。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出對話紀錄，面對女方問要不要請吃飯，他先是開玩笑說要去手作教室做飯給對方吃，之後又說「考慮要不要請你吃飯啊」，結果對方似乎不太滿意這回應，冷漠地說「那不用考慮了，不用請了。」

請繼續往下閱讀...

▲▼約女網友吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲女網友最後直接不約了。

原PO這時試圖挽救氣氛，說了一句「我是可以請，就看妳表現啊」，想不到女方更火了，直接說「不用了，周一我不想約了。」後續他馬上解釋自己本來就打算請客，只是沒有馬上答應，「想保留一點我的矜持」，沒想到卻因為沒有第一時間答應要請吃飯，就遭到對方爽約。

他事後把整段對話PO到網路，請其他人評評理，「所以男生一定要馬上答應請吃飯才可以嗎？」網友回覆，問題點出在原PO的表達方式，那句「就看妳表現啊」聽起來很敏感，可能會被誤認在性暗示，加上句末加了一個歪嘴笑的表情符號，更加容易引發誤會，「想要做什麼飯」、「吃飯是要看什麼表現？白目」、「什麼表現？這樣好奇怪，女生看了會怕吧？還說要做飯給人吃」、「兩個都有問題」、「女生很現實，男生也莫名其妙，一下要一下不要的。」

▼網友說男方表達方式有問題。

▲▼約女網友吃飯。（圖／翻攝自爆廢公社）

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