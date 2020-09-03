輔大贏政大、高醫！　英國泰晤士報全球最佳大學排行曝

▲泰晤士報高教特刊大學排名出爐！輔大分數贏過政大、高醫。（圖／輔仁大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

泰晤士報高教特刊2021（THE 2021）出爐，台灣共有38所大學入榜。其中輔仁大學全球排名為801至1000名區間，分數甚至勝過政治大學、中央大學、台北科技大學等，而論文表現也排行全國第7，表現亮眼。

THE排名的指標共五大面向包含，教學占30%、研究占30%、論文品質占30%、企業收入占2.5%，國際化占7.5%。而台灣今年有38所學校入榜，名次依序為台灣大學、台北醫學大學、清華大學、陽明大學、中國醫藥大學、台灣科技大學、交通大學、成功大學、台灣師範大學、亞洲大學、長庚大學、中山大學、輔仁大學、高雄醫學大學、中央大學、台北科技大學、政治大學、東華大學等18所進入全球前1000。

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輔仁大學校長江漢聲指出，輔大長年耕耘健康醫療、創意設計及人文關懷等三大方向，結合附屬醫院的啟用與在地鏈結，除了發揮學術專業回饋社會服務，形塑倡議角色對社會的影響外，教學與研究並重，輔大辦學績效卓越，長期獲教育部及科技部肯定，斐然深耕補助歷史新高，破億元大關，獎勵補助經費逆勢成長達1.5億。

江漢聲也說，輔大今年特別針對附設醫院注入研究活力，儘管全球少子化的危機下，輔大仍維持良好的教學品質及研究產出。同時，在大學影響力排名上，輔大亦著手推動永續發展目標與落實社會關懷，也獲全球排名高度的評價。亦透過附設教學醫院整合綜合大學之多元特性，如醫學院、理工、民生、文法商、教育、織品及藝術等學院，進行跨領域研究整合，持續努力耕耘，發揮國際影響力。



