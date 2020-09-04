美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

▲通訊軟體辣妹照十分亮麗。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大園區62歲李姓男子今年初在通訊軟體上認識女辣妹，女辣妹假裝純情勾引，見李男卸下心防後，便開始介紹李男用APP投資虛擬貨幣，李男被愛衝昏頭竟信以為真，在8月陸續匯了2次新臺幣45萬元到對方指定的帳戶，3日三度前往銀行轉帳13萬元時，被機警行員查覺異狀向警方報案，及時戳破這場黃昏之戀的騙局。

▲年逾6旬李男誤信女網友被詐90萬元。（圖／大園警分局提供）

大園警分局大園派出所所長黃信雄表示，李姓男子於3日下午前往永豐銀行大園分行欲臨櫃匯款13萬元，但行員發現他近期已匯出2筆45萬元給不同帳戶，其中一個帳戶還遭到警示，且李男表示匯款是為投資虛擬貨幣，更讓行員有所警覺，立即向警方通報。

▲員警行員及時攔阻免李男3度被詐。（圖／大園警分局提供）

大園所巡佐陳建台、警員林怡涓、魏銘彥獲報到場瞭解，並向李男說明相關詐騙手法，但李男始終不肯相信，還宣稱已靠投資虛擬貨幣獲利3百多萬。警方聽聞後更加確信此為詐騙手法，不斷向李男苦勸，並請他先將投入的90萬元本金，從虛擬貨幣帳戶內提領出來，以免血本無歸。

李男依照警方指示，向虛擬貨幣的投資顧問表示欲提領現金，但對方卻以身分查核需要時間等理由推託阻撓，甚至不回訊息，李男還打給當初介紹他投資的女網友確認，也一樣無人接聽，李男才終於驚覺受騙上當，無奈地表示當作買一次教訓，同時也很感謝員警將他從騙局裡救出來，才沒有越陷越深，連老本都被騙光。

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