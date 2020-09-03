滿手現金！新壽現金部位高達8.2%　選股鎖定4大原則擇時加碼

▲新光金發言人暨資深副總徐順鋆（左）、新光金總經理吳欣儒（中）、新光金代理發言人暨副總經理李超儒（右）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新光金控（2888）今（3）日舉行第2季法說會，新光人壽到7月底含攤銷後成本（AC）的金融未實現獲利近1,900億元，至於後續是否加碼股市，新光金發言人暨資深副總徐順鋆表示，將以4大原則加碼股票，並強調一切加碼要看其價值及時機來決定。

觀察新光金控第2季財報表現，到今年6月底為止，新光人壽總投資金額突破3兆元，現金部位提高至8.2%（約2483億元），新光金強調，儘管現金多一點，但未來運用空間更為彈性，而台股部位則從去年底的9.4%降至8.5%。

外界關注現金去化的布局方向，新光金發言人暨資深副總徐順鋆舉例，近期債券利率稍微提高時，也是一個投資機會點；一般來說，保險公司以固定收益為主。

至於後續是否加碼股市，徐順鋆指出，這要看整體時機來決定，若股市出現大幅波動時，也許是加碼的時機，股票除了選擇標的外，擇時也很重要。

徐順鋆也提及，股市標的以往都會選擇低beta、高殖利率、趨勢向上且是大型龍頭股票為主，他也認為股市有上有下是健康的狀態，才會出現換手的機會，但由於現在國內外股市漲太多，回檔也是在所難免，強調一切加碼要看其價值及時機來決定。

另在新光人壽帳上金融資產方面，到7月底含攤銷後成本（AC）的未實現獲利近1,900億元；截至7月底，國內外現金股利收入已達126億元，未來將持續進行多樣化的資產配置，包括股票、信用、外匯、不動產等。