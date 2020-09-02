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被稱「最美慈善家」…性感美魔女用嘴挑逗　誘上百人狂砸數億元投資！

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記者陳雕文／新北報導

新北市一名外型亮麗的女子經營彩石珠寶買賣，曾贊助亞太影展，一年還花費千萬在照顧流浪動物，還接受過媒體專訪，被稱為最美慈善家、彩鑽女王，外表光鮮亮麗的她，卻涉嫌自105年起，利用好形象推出投資方案違法吸金數億元！超過百名被害人領了幾次紅利即無下文，警方循線將她逮捕，新北地檢於2日依違反銀行法起訴。

▲▼最美慈善家涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

▲號稱最美慈善家的蘇女，曾贊助亞太影展而打開了知名度。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

▲▼最美慈善家涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

▲最美慈善家涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

●嘴上功夫了得

據了解，40多歲的蘇姓女子善於話術包裝，利用「彩鑽」為投資標的物，釋出投資保本保息，高投資報酬，並推出「綠橘投資」方案，誘使民眾投資，並聘請李男等7人為公司幹部，對外招攬投資客戶，被害人數高達百餘人，詐騙金額達新台幣數億元。

新北市刑大追查3個月，於5月上旬持搜索票前往板橋、樹林等地搜索，帶回蘇女、李姓幹部共8人到案，並查扣鑽石耳環、墜子、帳冊、投資人合約、投資文宣等物，全案依詐欺、銀行法移送新北檢察署複訊，其中負責人蘇女、總經理李男2人，遭新北地方法院裁定羈押，檢方2日依法起訴。

▲▼蘇女。（圖／翻攝自蘇女臉書）

▲蘇女一年花費千萬在照顧動物，給人正面形象，卻涉嫌詐欺吸金數億元，以下同。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

一名被害人A小姐氣憤指出，當初因為業務往來認識了蘇怡，對方表示投資彩鑽獲利不錯，種種話術之下，再加上蘇怡在珠寶界頗為知名，讓她前後投資了160多萬元，起初還有收到獲利，到後來開始拖欠款項，直到去年底她越想越不對，想向蘇怡討回投資的本金，但蘇怡卻一拖再拖，說好要分期償還也食言，她不得已只好提告。

A小姐還說，就她所知還有多名受害者，受騙金額從幾10萬到幾千萬不等，有受害的人因為聽信蘇怡說法，遲遲不敢提告。

▲▼最美慈善家涉嫌詐欺吸金數億元。（圖／翻攝自彩石珠寶官方網站）

蘇怡自稱早年在香港從事黃金買賣，以此累積了驚人的財富，2015年時回台後，創立資本額高達8億的彩石珠寶銀樓股份有限公司；創立初期，彩石珠寶的名聲還不太響亮，2017年底蘇怡開始加大力度行銷，不僅多次接受媒體採訪，更以「共享經濟」為口號，推出「皇家俱樂部」的服務，號稱會員需繳交天價900萬元的會費，就可加入共享上千件稀有的彩鑽飾品，還請過明星夫妻檔蔡詩芸及王陽明擔任形象代言人。

然而，蘇怡打著「生命、價值、愛」口號創立了彩石珠寶，先前在接受媒體訪問時，也口口聲聲說自己把「茹素、保護環境、愛護動物」等理念帶進公司，更曾在採訪中大談如何防止自己的珠寶被偷，如今現實中的她卻利用珠寶非法吸金，讓許多人血本無歸，今昔相比聽起來格外諷刺。

▼如今蘇女無法繼續在影展露出事業線、配戴華麗彩鑽，只剩下冰冷的手銬，等著接受法律的制裁。（圖／《毅傳媒iWAKE》提供）

▲▼如今蘇女無法繼續在影展露出事業線、配戴華麗彩鑽，只剩下冰冷的手銬，等著接受法律的制裁。（圖／《毅傳媒iWAKE》提供）

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