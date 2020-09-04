　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

請按讚支持ETtoday新聞雲

一張照片打臉美國軍售台灣破銅爛鐵？名嘴：看光對岸。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

▲黃創夏PO文談美國對台軍售的品質。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

記者黃翊婷／綜合報導

美國國防部上月14日公布新一輪軍售合約，總金額高達620億美元（約新台幣1.8兆），包括與洛克希德馬丁公司約定製造90架F-16戰機，傳聞其中有66架會輸出至台灣。不過，消息傳開後各界正反評價不一，名嘴黃創夏3日在臉書PO出一張照片，希望大家不要以為美國賣給台灣的軍售都是破銅爛鐵，只要運用得宜，對岸解放軍的一舉一動都難逃法眼。

軍售合約曝光後，有消息人士透露，輸出到台灣的F-16戰機會配備APG-83電子雷達，提升精確導引武器的射程。據了解，F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，與過去的F-16不同，具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。

▲▼嘉義空軍第四聯隊F-16V清洗站,只要戰機在海峽或出海巡弋,回基地要清洗,以往手洗要2小時,嘉義基地的清洗站只需2分鐘就可清洗完畢。（圖／記者呂佳賢攝）

▲F-16V。（圖／記者呂佳賢攝）

然而，消息傳開之後掀起部分人士質疑，我國曾考慮購買美方較新的戰機F-35，最後為何購買較舊的F-16V？國防部長嚴德發2018年3月在立法院備詢時曾提及，F-35符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提這項方案；空軍人士也曾受訪表示，具備垂直起降的F-35B是先進的戰鬥機，也符合台灣的作戰需求，但依國際訂單現況，國軍從下訂到交機可能至少要等10年。

對於美國賣給台灣的軍售都是「破銅爛鐵」這樣的嘲諷，名嘴黃創夏3日在臉書PO出一張照片打臉，他表示，公布的照片是在1萬2000公尺高空丶130公里外，由美軍F-16用「MS-110」新式偵照吊艙所拍攝的加州海岸，假如放到台灣的F-16上使用，從新竹南寮上空就能把對岸平潭附近的解放軍看光光，一舉一動都難逃法眼。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證
「我的婆婆殺了我」疑不堪霸凌！北市女PO遺言自殺亡　萬人求真
快訊／科技股大翻船！美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」　網：韓冰臉沒有偷生

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

曾說中韓國瑜命運！預言家：10月恐爆第3次世界大戰　是終局之戰

美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

美中軍力報告低估台灣戰力！　富比世：忽略台灣「長程巡弋」飛彈

台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

美空軍成功試射無武裝「義勇兵三型飛彈」　飛越太平洋6700公里降落

五角大廈稱：2款「高超音速」巡弋飛彈階段試驗成功

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

街景變化、手指甲整年生長過程　他用缩時記錄生活...網：有毅力

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

曾說中韓國瑜命運！預言家：10月恐爆第3次世界大戰　是終局之戰

美報告揭解放軍侵台4路線！　陳玉珍曝直接「斬首」關鍵

美中軍力報告低估台灣戰力！　富比世：忽略台灣「長程巡弋」飛彈

台灣飛官30年前「山、海跳傘」兩度逃生　英彈射椅大廠4數字致意

美空軍成功試射無武裝「義勇兵三型飛彈」　飛越太平洋6700公里降落

五角大廈稱：2款「高超音速」巡弋飛彈階段試驗成功

27歲母狠殺5子女！公寓滿地屍體「最小僅1歲」　事後跳軌重傷

舊制勞工退休金還有機會領　勞動部試算給你看！

《華郵》：捷克已看清中國真面目　「率團訪台」給歐洲上一課

山寨樂高踢鐵板　「大陸樂拚」慘吃牢飯再罰430億台幣

梅西爸再改口不知兒是否留隊　暗示可能在巴薩再待一年？

血友病患者關節易出血　凝血針劑搭配這件事　可以安心運動

一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

人氣Youtuber「Meg」是小隻女穿搭聖經！153公分也能營造好比例

曾說中韓國瑜命運！預言家：10月恐爆第3次世界大戰　是終局之戰

拒絕前男友求婚…廖奕琁「閃嫁日籍老公」甜誇：他是可以生活的人

社工體溫38.4度闖托嬰中心抱孩　幼兒疑遭感染！縣府：進行議處

軍武熱門新聞

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

富比世：美中軍力報告低估台灣戰力

台飛官30年前跳傘奇蹟　英大廠致意

首戰即終戰？共軍無力全面犯台

美軍機「從台灣起飛」？陸軍事專家揭4點關鍵

美空軍成功試射無武裝「義勇兵三型飛彈」

以色列當兵退伍可保留槍枝　50萬人擁槍

印軍邊界揮舞「雪山獅子旗」瘋傳　英媒：印軍佔領關鍵高地

胡錫進：解放軍一直加強「今晚就戰鬥」準備！

五角大廈：2高超音速巡弋飛彈試驗成功

向95％畢業生為國陣亡的學校致敬

湯蕙禎期勉役男們　把握軍旅生活經驗

美軍宣布：B-21隱形轟炸機首飛延期

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

更多熱門

相關新聞

蔡總統背後有個佛地魔

蔡總統背後有個佛地魔

蔡英文總統親自上陣宣布開放美豬美牛進口，引起人心不安群起撻伐，整個社會關切都聚焦在肉品進口後，對國民健康所可能造成之衝擊。但就目前政治運作狀況，以及在野黨亂槍打鳥鬆散反制狀況判斷，最後必然是橫柴入灶鴨霸到底

拜登訪威州　見遭警槍擊非裔男家屬

拜登訪威州　見遭警槍擊非裔男家屬

美國防官：北韓增強ICBM威力　急測試攔截飛彈

美國防官：北韓增強ICBM威力　急測試攔截飛彈

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

解放軍侵台4路線？陳玉珍曝「斬首」關鍵

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

兒童體內可同時存在新冠病毒與抗體

關鍵字：

黃創夏軍售美國台灣軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

台南男「才剛來2發」房門秒打開

巨大海神暴風圈達180km！豪雨襲4縣市

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

10歲童「小鳥0.5公分」　媽求救：拉一拉也沒變長

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面