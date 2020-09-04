一張F16照打臉美對台軍售都破銅爛鐵　黃創夏：可從新竹看光對岸

▲黃創夏PO文談美國對台軍售的品質。（圖／翻攝自Facebook／黃創夏）

記者黃翊婷／綜合報導

美國國防部上月14日公布新一輪軍售合約，總金額高達620億美元（約新台幣1.8兆），包括與洛克希德馬丁公司約定製造90架F-16戰機，傳聞其中有66架會輸出至台灣。不過，消息傳開後各界正反評價不一，名嘴黃創夏3日在臉書PO出一張照片，希望大家不要以為美國賣給台灣的軍售都是破銅爛鐵，只要運用得宜，對岸解放軍的一舉一動都難逃法眼。

軍售合約曝光後，有消息人士透露，輸出到台灣的F-16戰機會配備APG-83電子雷達，提升精確導引武器的射程。據了解，F-16V的「V」是viper（蝮蛇）的意思，與過去的F-16不同，具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。

▲F-16V。（圖／記者呂佳賢攝）

然而，消息傳開之後掀起部分人士質疑，我國曾考慮購買美方較新的戰機F-35，最後為何購買較舊的F-16V？國防部長嚴德發2018年3月在立法院備詢時曾提及，F-35符合空軍司令部作戰需求，確實有向美方提這項方案；空軍人士也曾受訪表示，具備垂直起降的F-35B是先進的戰鬥機，也符合台灣的作戰需求，但依國際訂單現況，國軍從下訂到交機可能至少要等10年。

對於美國賣給台灣的軍售都是「破銅爛鐵」這樣的嘲諷，名嘴黃創夏3日在臉書PO出一張照片打臉，他表示，公布的照片是在1萬2000公尺高空丶130公里外，由美軍F-16用「MS-110」新式偵照吊艙所拍攝的加州海岸，假如放到台灣的F-16上使用，從新竹南寮上空就能把對岸平潭附近的解放軍看光光，一舉一動都難逃法眼。