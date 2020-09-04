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社會 社會焦點 保障人權

女里長解職偷藏「區公所2000片口罩」　當競選小物助夫補選又GG

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記者黃翊婷／綜合報導

高雄市三民區57歲的陳姓女子因為違反選罷法，失去里長資格，沒想到她卻偷偷將區公所發放的登革熱防疫口罩留下，轉而當成丈夫投入里長補選的小禮物送給民眾。考量到陳女犯後態度良好，加上侵占的2000片口罩價值不高，高雄地檢署檢察官日前予以緩起訴一年處分，但另外得向公庫支付3萬元罰金。

▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲陳女偷藏口罩當競選小物。（示意圖／記者許立昕攝，與本案無關）

檢方調查，陳女在2018年的九合一大選中成功連任里長，後來卻被查出在選舉期間利用幽靈人口遷戶籍的方式，順利讓自己當選，行為明顯違反選罷法，一審及二審都被判當選無效，最終落得解職的下場。

然而，陳女並未就此放棄，她改推出丈夫投入補選，並將三民區公所在2018年間統一發放的口罩，偷偷挪來當競選小禮物。據了解，這批口罩主要是用來防疫登革熱，她一共拿到5000片，只發了大約一半就被解職，剩下的2000多片卻全都「暗槓」起來。

檢調今年4月間獲報前往陳女住處搜索，果然找到剩下還沒發完的265片口罩，訊後依法將人送辦。不過，檢方考量到陳女犯後態度良好，也十分懊悔，加上侵占的物品價值不高，日前予以緩起訴一年的處分，同時還要向公庫支付3萬元的罰金，並繳交一份悔過書。

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