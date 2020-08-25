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長子嘆「弟弟們只看過媽媽照片」　被放生30年拒扶養敗血症母

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記者黃翊婷／綜合報導

台南黃姓婦人因為罹患蜂窩性組織炎、敗血症等疾病，身體衰弱無法工作，因此提告請求與前夫所生的3個孩子支付扶養費用。然而，長子出庭說出悲慘童年，對母親的印象停留在幼兒園時期，兩個弟弟更是只有看過照片，三兄弟工作都不穩定，實在無力負擔。

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲黃婦罹患多種疾病，生活陷入困頓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

黃婦在判決書中主張，她是在1981年4月間與周姓前夫結婚，婚後育有3子，後來在1990年8月離婚，長期以來飽受精神障礙困擾，近期又罹患蜂窩性組織炎、敗血症、第二型糖尿病，經過手術治療仍虛弱到無法工作，加上醫療費用沉重，自身沒有財產、積蓄，大哥、姊姊也很窮困，無法救濟，生活困難到連三餐都有問題，不得已才決定提告請求3子每人每月支付6512元的扶養費用。

對此，長子出庭抗辯，對母親的印象停留在幼兒園時因為頑皮挨打，雙親究竟是在什麼時候離婚，老實說他也不記得了，「我沒有印象媽媽是在何時離家，兩個弟弟應該更沒印象，只有看過照片」，如今三兄弟雖然都已經成年，但工作狀況不穩定，還有房租、債務要繳，有時連自己的勞健保都湊不出錢，真的沒有辦法再負擔母親的扶養費。

▲▼母子,兒子,小孩,嬰兒。（圖／示意圖／pixabay）

▲長子提到，母親離開時弟弟們都還小，他們對母親的印象就只有「看過照片」。

周姓前夫也證稱，雙方的確是在1990年間離婚，之前一家人住在台北，前妻就一直吵著要離婚，還叫娘家人北上來帶她回家，離婚之後就不知去向，直到30年後收到法院聲請狀，才知道原來她人在台南，「分開之後她沒有來探視過孩子，也沒有給扶養費，3個孩子都是由我照顧至成年。」

對於上述指控，黃婦並未爭執。台南地院法官認為，縱使她身體狀況不佳、確實需要家人照顧，但3個兒子對母親印象模糊甚至完全不記得，可見母子之間關係疏離，毫無親情依附，考量到她未盡到相關扶養義務在先，且情節重大，最終裁定駁回聲請，全案仍可提出抗告。

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