10歲男童狂存零用錢...買壽司「想請媽媽吃」！2.6萬人感動：應該存很久

▲小男孩拿出了所有的零用錢，就為買壽司給媽媽吃。（圖／原PO授權提供）



實習記者劉雪兒／綜合報導

馬來西亞一名壽司店老闆近日分享一則感人的故事，老闆在臉書PO文指出，一名小男孩獨自到店門口買外帶，由於沒看到父母，於是詢問男孩怎麼獨自一人來，男孩回答表示，想買壽司回家給辛苦工作的媽媽吃。PO一出感動了不少網友，紛紛大讚小男孩非常懂事。

大馬壽司店男老闆日前在臉書分享說，店裡來了一名10歲左右的可愛小胖男，他來時還不小心跌了一跤，但他沒哭或喊痛，很快就乖乖站起來，逕自走到店門前登記名字。由於男童身旁沒有大人陪同，所以他下意識的問說，「小弟弟，幾位呢？」男童回答說，「一個人，想打包給媽媽吃，媽媽做工好辛苦，我想請她吃。」老闆說，原來男童是為了慰勞媽媽辛苦工作，帶著自己存下來的零用錢來買壽司請媽媽吃。

老闆很快握好壽司，並向小男孩表示，總共17.15馬來幣（約新台幣121元），小男孩便從卡通錢包拿了全部的1元紙幣，但發現只有16令吉（約新台幣113元），他於是向小男孩說「夠啦，還欠的沒有關係」。男童在離開之前，也非常有禮貌的道謝。老闆事後將這一幕分享在臉書，大讚小男孩懂事又有禮，坦言「#態度很重要，尤其是做人」。

貼文一出，引來2.6萬讚、1萬次分享，網友們力讚老闆是大好人又貼心，更指小男孩很孝順，「好可愛的弟弟」、「能看得出男孩慢慢存，只為了請媽媽吃一頓好的」、「應該存了兩個禮拜，好有孝心、教養的孩子」、「好懂事的孩子，知道媽媽的辛苦」、「孝順感動天」、「店主下次我來買單」。