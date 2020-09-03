中印衝突持續…印軍增防佔地理優勢　外媒：若主動出擊風險大增

▲印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中印衝突再升級。中印雙方在8月31日各發布一份口徑不同的聲明，分別指責對方「破壞晤談共識」與「突然襲擊」後，印度媒體指出，印軍最近已佔據地理優勢，取得了戰術上的勝利，並成功讓中國解放軍不再向前推進。不過外媒推測，印方目前的情勢大幅增加了他們主動出擊的風險。

據《今日印度》報導，儘管中印雙方的對談仍在繼續，但兩軍都在彼此射程範圍內部署了坦克與火砲。不過，全副武裝的印軍佔領了對峙位置，卡拉托（Kala Top）附近的制高點，也因此佔據了地理優勢，讓中國解放軍的坦克以及裝甲車只能駐紮卡拉托山麓，不敢貿然進攻。

▲印軍已佔據可監視中國後勤動脈（219國道）的有利地理位置。（圖／翻攝自Google地圖）

《印度斯坦時報》指出，印軍現在的姿態已從管理邊界轉為保護實際控制線（Line of Actual Control，LAC），他們最近在當地大舉增兵並部署了特種邊防部隊（Special Frontier Force，SFF)，以阻止中國在LAC地區的任何越界行為。此外，印軍也控制了狄姆喬科（Demchok）和楚瑪爾（Chumar）地區，這讓他們可以清楚看見解放軍後勤供應的重要動脈，從拉薩市城關區到喀什市（219國道）的所有情形。

有消息指出，曾有民眾發現印軍正大規模地往前線運送T-90坦克，預估印度已在衝突地點增防至少一個坦克團，但外媒分析，出動完整的坦克團勢超出了印度陸軍在高原湖泊「班公錯」（Pangong Tso）南岸的保障能力，將為後勤帶來嚴重壓力，因此猜測印方只是出動了少量坦克。

報導也指出，「系統採集高原高寒地域戰訓數據」是中國解放軍進行軍事鬥爭準備屬必要的核心數據，類似表述難以取得，卻又對戰場數據庫非常有價值，因此這場中印間的對峙帶來了非常重要的資訊。此外，由於最近受到新冠肺炎疫情及經濟雙重打擊，再加上美國從旁推波助瀾，印度在中印邊境主動出擊的風險極大。

▲中印邊界的印軍全副武裝。（圖／路透）

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