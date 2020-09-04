超Chill過生活！花蓮「4秘境」不藏私分享　坐擁海景第一排

▲花蓮是許多人渡假旅遊的首選之地 。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

講到台灣度假勝地，許多人心中的第一名就是東部，其中花蓮的好山好水大家都知道，不用搭飛機到國外，就可以遠離高樓大廈的壓迫感，投入大自然的懷抱，壯闊的太平洋景色，夜晚還可以欣賞無光害的滿天星光，《ETtoday》整理出以下幾個景點，一起享受超chill的悠閒慢活時光，滿足各位不能出國的心情。

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▲海崖谷擁有著海景第一排絕佳無敵視野。（圖／翻攝自海崖谷官網）

1. 海崖谷

海崖谷位於小山丘上，以浪漫海平線為背景，搭配各種網美造形椅，還有全白的歐系造景和大草皮，保證拍到手軟。拍累逛累了，園區到處供有觀海座椅提供休憩，一望無際的百萬海景讓人格外放鬆。

▲石門麻糬洞是今年爆紅的新景點 。（圖／記者施怡妏攝）

2. 石門麻糬洞

石門遊憩區臨海擁有大量海蝕洞景觀，因屬火山岩塊，讓岩壁呈現黑色色澤，在經年累月的海水侵蝕後，呈現一個個擁有特殊造型的海蝕洞景觀。從潮間帶中一望就可見各種魚類，再往前走幾步，湛藍的海水在岩石間捲起白色浪花，向遠方眺望就是與天際相連的藍，一旁還有綿延山巒組成的海岸線。

▲水濂瀑布有著不斷沖刷而下的絕美瀑布景觀 。（圖／記者施怡妏攝）

3. 花蓮翡翠谷水簾瀑布

翡翠谷水簾瀑布所在的池潭並不大，但碧綠池面與不斷沖刷而下的絕美瀑布景觀，為寧靜的山中增添一股生動氣息，不斷向下沖刷的瀑布帶來的水氣，也讓人迅速消除暑熱，唯美的白色門簾更成為最好拍的背景，是來到花蓮消暑的必去景點。

▲一望無際的太平洋海景 。（圖／記者施怡妏攝）

4. 山度空間

坐擁花蓮第一排海景視野的山度空間，窩在球形的玻璃鞦韆裡，眺望天海一色的優美景象，一邊享受海風的吹拂超放鬆；還有各式網美擺設讓大家拍個夠，三角木帳篷的渡假風座位，給旅人能盡情享受這怡然自得的美好。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00

✔地點：台北大直美堤河濱公園

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