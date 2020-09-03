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加利4月才受訪！「規模小、產能大」連經濟部都吃驚...網友怒轟：噁心

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▲▼Carry mask口罩,口罩,加利科技。（圖／記者許立昕攝）

▲加利科技製造的口罩。（圖／記者許立昕攝）

記者邱茀濱／綜合報導

新北市多家藥局竟收到來自「口罩國家隊」寄來的陸製劣質品口罩，且有337萬餘片流入市面，「加利科技」八里廠老闆林明進今（3）日出面說明時，竟還嘴硬說不感到後悔，所有過錯他一人承擔。諷刺的是，加利才在今年4月接受媒體專訪，由於規模小、產能大，就連經濟部也相當吃驚。

今年4月23日，《報導者》刊出專訪「加利科技」的文章，約莫60坪、20多名員工的小工廠，徵召進國家隊後平均每日卻能交出30萬片口罩，而且還是全台唯二收到國家隊機台後，隔天就能量產的口罩廠。

請繼續往下閱讀...

加利以超過20年的老機台加上國家隊機台，能有如此驚人的產能，讓經濟部也讚不絕口。今年57歲的老闆林明進高職念汽修，曾經營怪手維修廠，靠著技術混口飯吃，甚至還會自己修機器，對電路很有一套，因此業界人稱「怪咖」。

▲加利科技鐵門拉下。（圖／記者黃彥傑攝）

▲加利科技鐵門已拉下。（圖／記者黃彥傑攝）

擁有23年製造口罩經驗的林明進，其實是SARS一役中的成員，當時的他只是個小小代工，但經過17年的練功，當這次疫情接到經濟部來電時，他非常有信心這次當個重要的成員，甚至得意表示雖然工廠規模小、產線少，但「我們的穩定度絕對是頂尖」。

不過，沒想到曾經紅極一時的「加利科技」，這次竟被爆出混入中國製口罩，甚至已有337萬片口罩流入市面上，因此緊急被勒令停工。

林明進接受訪問時坦言，受到疫情影響，他的員工從過年開始到現在，每個月最多只能休2天假，大家身心狀況都十分疲憊，因此他決定，從8月11日開始混充。對於外界的批評，他不感到後悔，「因為我必須護著我的員工」，這次事件所有的過錯，「我自己承擔。」

消息一出，不少網友留言狂罵，「真是怪咖阿」、「人會變啊，不勝唏噓」、「規模沒有變大，產能卻超強。我好像懂了什麼」、「現在回頭看一切都說的通了」、「林明進快使出時空背景之術呀」、「噁心」、「檯面吹得天花亂墜」。

▲▼ 加利科技 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲加利科技混雜中國製口罩。（圖／記者黃彥傑攝）

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