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「費率計算20元」放心停！高雄哥下班繳費吐血...釣出大票苦主

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▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名男網友日前開車通勤，並將愛車停放公司附近的停車場，眼看標示上寫著「斗大的20元」，他便放心停了一整天，不料下班牽車時，費用讓他超吐血，但也只能怪自己沒看清楚。

苦主在爆怨公社發文直呼，「論文字排版的重要性！好的標示讓你賺大錢，這告示真的沒問題嗎？我知道我目幹，我明天走路上班就是了。」

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，有別於一般常見情況，該停車場計算費率是「每15分鐘20元」，平日沒有最高收費優惠，只有例假日和國定假日，有最高收費120元的上限。

▲停車費是以15分鐘為單位計算。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲停車費是以15分鐘為單位計算。（圖／翻攝自爆怨公社）

換言之，原po整天上班下來，共停了9小時又45分鐘，所以總費用高達780元。對此，網友們紛紛回應，「1小時80，好貴喔」、「很少看到15分計算的」、「這是騙人入坑的設計」、「很多都這樣標示，故意混淆你」、「包月還便宜點」。

po文也釣出不少苦主，直呼「我停過，那次停了500多」、「在公館停過一次，跟朋友去綠蓋喝個飲料，出來領車500多，差點沒錢繳」、「台中七期停過1小時100元，釣個蝦出來，停車費比釣蝦費還貴」、「我上周也停了680元，只能怪自己沒看清楚」。

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