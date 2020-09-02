外送員一中街抄捷徑！　硬鑽停車場「柵欄故障狂抖」下場慘了

▲監視器拍下外送員撞壞柵欄過程。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中有停車場業者控訴，一名外送員日前疑似為了貪圖方便，從停車場的入口處騎車鑽出去，過程中後方的保溫箱卡住撞壞柵欄，隨即騎車逃逸。警方目前也循線要外送員到案說明，可能得賠償5000元。

事發在北區精武路上一家停車場，外送員沒留下任何訊息落跑，讓業者氣炸PO網抓人。據了解，當時外送員晚間從一條小徑要去位於一中街的社區內送餐點，沒想到離開時卻撞壞柵欄。

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▼外送員直接離開。（圖／東森新聞）

根據監視器畫面，外送員騎機車鑽出停車場，後方的保溫箱卡到柵欄，他直接過去導致柵欄往前位移、上下不停抖動故障，頭也不回離開。此時，有一輛轎車準備進場，才發現原來外送員為了送餐，竟擠進停車場的入口抄捷徑。

攤開地圖來看，外送員到一中街跑外送，從精武路的停車場騎車鑽過小路抵達一中街；相較於如果從太平路大馬路到一中街，要多2個紅綠燈、1個2段式左轉 ，得多花5分鐘。停車場管理員說，有問外送員為什麼非得一定要經過停車場，外面沒有路可以繞嗎？

對此，育才派出所所長方茂田表示，外送員疑似涉及《刑法》毀損罪，屬於告訴乃論，等到釐清案情後，確定送貨員造成結果得負責損害賠償。就怕又有外送員從停車場進進出出，業者現在加裝防撞桿，如果再違規撞壞，一支得賠5000元。

▲▼就怕又有外送員從停車場進進出出，業者現在加裝防撞桿。（圖／東森新聞）