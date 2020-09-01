美食外送當道！摩斯打造「外送車隊」首亮相　即日起大台北搶先上線服務

▲摩斯漢堡打造外送車隊。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

美食外送當道，速食連鎖品牌「摩斯漢堡」今（1）日首度公開其打造的全新外送車隊，將原外送由每門市員工所屬機車負責改為車隊服務，即日起搶先於大台北地區上線，並可透過APP中的安心外送即可享有該服務，未來也將逐步拓展至其他縣市。

▲摩斯外送車隊有專屬裝備、制服。（圖／業者提供）

摩斯打造專屬外送車隊於今日首度亮相，機車為電動機車並以品牌色紅色為主，就連外送人員也身穿紅色制服，全新制服、裝備辨識度十足，首波上線有52台車提供服務，並以大台北地區為外送範圍，只要於指定店舖1.5公里內消費者，透過APP上的安心外送即享該服務，提供行動不便者、長者更多選擇。

摩斯表示，因疫情關係內用座位減半，目前門市以外帶為主，佔來客數6至7成左右，這次推出外送車隊，希望搶攻外送市場，未來也將擴展至全台，並將以營業額率先配給給需要門市，如台中等再延伸至中南部，打造屬於自己的外送團隊提供更好服務。

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