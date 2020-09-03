「全豬」開放引疑慮　衛福部擬訂特別部位安全標準

▲陳時中現身捷克參議院議長韋德齊與外交部長吳釗燮的聯合記者會。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者余祥、陳韻聿

政府開放「全豬」進口引發食品安全疑慮討論，衛福部長陳時中今天表示，有關特別部位的安全標準，會蒐集相關意見，依照人的安全存量規定。

陳時中今天意外現身捷克參議院議長韋德齊與外交部長吳釗燮的聯合記者會，他在會前接受媒體訪問時，針對「全豬」進口安全問題提到未來政策方向。

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行政院表示，政府將放寬含萊克多巴胺的美豬進口，比照國際食品法典委員會（CODEX）標準，肌肉部分萊克多巴胺殘留標準是0.01ppm、肝為0.04ppm、腎是0.09 ppm，脂肪則為0.01ppm。

有關放寬美豬進口議題，行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會後表示，很多民眾不清楚，美豬已經進口台灣幾10年，但因為競爭力比不上台灣，市占率只有1%，而台灣婦女最擔心坐月子吃的豬肝、豬腎，因為台灣民眾都吃新鮮的，冷凍的沒有市場，可以不用擔心。

丁怡銘說，如果坐月子吃到冷凍豬肝，可能要擔心家庭失和，而不是瘦肉精。

▲瘦肉精美豬來台，對台灣的豬肉市場投正震撼彈。（圖／記者李毓康攝）

媒體詢問，由於國際萊克多巴胺殘留標準只有訂定肌肉、肝、腎、脂肪4個部位，其他內臟是否也有檢出標準。

出席院會後記者會的衛福部次長薛瑞元說，根據國際標準訂定4個部位，但參考其他國家所定的標準，有些國家有加上「其他可食用部位」，這個部分可以討論。

薛瑞元說，如果有訂定「其他可食用部位」的殘留量，那就是按照這個標準，但若沒有訂定，那其他部位就是零檢出。

至於國民黨批民進黨開放美豬犧牲國民健康，丁怡銘說，過去在國際標準還沒出爐前，馬英九政府就開放美國牛進口，且每一塊牛都含有萊克多巴胺，但那些年，國民黨並沒有說他們犧牲人民健康，反而現在還看到有些國民黨人士說做夢都會夢到吃牛排。

丁怡銘說，在國際標準出爐後，當時的民進黨主席，也就是現在的行政院長蘇貞昌表示，民進黨將接受國際標準，因為台灣要走進世界貿易，不可能自絕於世界標準之外。

丁怡銘表示，這些年經過評估後，只要是符合國際標準的肉品，無論是豬或牛，就算每天吃也不會超標，台灣周邊國家也紛紛開放符合標準的美豬。

他表示，在明年元旦正式進口前，政府會完成強制標示作業，讓消費者可以選擇台灣豬；另外也會透過百億產業基金，增加養豬競爭力，將會持續跟豬農、消費者溝通以降低疑慮。