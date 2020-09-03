「百人斬」開班教把妹術！博士搶學5招獵艷：王思聰都沒我厲害

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近年流行起PUA（Pick Up Artist，指把妹術、搭訕術），還出現「PUA培訓班」。日前，一段PUA培訓影片流出，讓網友們看了又驚又怒。影片中，培訓師正洋洋自得地講述自己如何「把控」異性、騙砲經歷，稱是用生命替學員做實驗。甚至有知情者透露，要成為導師，必須達到「百人斬」程度。

綜合陸媒報導，這些報名學習的學員中，有許多歐美留學回來的海歸，其中有人還是博士，他們大多從小是「乖乖男」，不擅長與女性互動，想藉由PUA培訓，學會最快的「達陣」方式。

▲大陸近年流行起PUA。（圖／翻攝自微博）

一位舉報PUA的受訪者透露，成為PUA講師還設有門檻，必須經歷過「百人斬」-即和100名女性發生過關係；在成為「導師」後，他們開始向別人兜售所謂的「搭訕」、「把妹」技巧，不少人甚至靠此月入10萬（人民幣，下同）。

網上曾有文章揭露，一個自稱是PUA導師的男人，自曝睡過400個女孩，還曾與17個女孩同時交往。

▲導師炫耀自稱，王思聰把妹都沒他厲害。（圖／翻攝自微博）

甚至還有網友爆料，這些男子使用PUA技術導致對方自殺，還散播與女方性愛的過程。在網上瘋傳的PUA相關影片中，有位PUA導師帶著面具，對著鏡頭得意洋洋地講述，自己2年來獵艷的百名女性，還炫耀說有一半女性都與其發生關係、對他戀戀不捨。

相關調查顯示，PUA最常見的方法為「五步陷阱法」，即PUA學員與女性接觸時的5層獵艷，從「好奇陷阱、探索陷阱、著迷陷阱、摧毀陷阱、情感虐待陷阱」層層推進，使目標逐漸淪陷。

簡單概括，他們會虛構自己富二代的人設，將女性視為獵物，用偽裝的經歷和深情吸引女性，將與自己發生關係的女性的數量、騙取錢財的數量、有多少女性為自己瘋狂甚至自殺，作為成功的標誌。

▲導師收入不菲。（圖／翻攝自微博）

2018年6月，大陸《南方都市報》等媒體曾披露，PUA的邪惡真相，「越來越低齡化，將女性私密當『戰利品』，宣傳語不堪入目......，正在向未成年人滲透。」在此之前，《中國婦女報》也曾公開批評PUA，把它與「誘姦、騙財、騙婚」等詞語聯繫在一起。

就連PUA機構的導師自己都承認，「有很多技術已經觸及到法律邊緣，有的甚至已經突破了法律的界限跟人類的道德。」而被PUA虐待過的女性，幾乎沒有一個能健康快樂。有受訪者表示，「自殘、自殺、地獄、魔鬼、我要殺了他，這些都是都是受害女孩嘴裡的高頻詞。」

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