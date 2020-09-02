社工體溫38度強闖托嬰中心！嬰兒遭傳染「1住院4發燒」　縣府要查

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社工體溫38度強闖托嬰中心！嬰兒遭傳染「1住院4發燒」　縣府要查了

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記者趙蔡州／綜合報導

台東縣政府社會處有一名周姓稽查員日前遭到民眾投訴，原來她8月20日到一間托嬰中心訪查時，明明被量出發燒38度卻堅持要進入中心，進入後還有與嬰幼兒餵奶、擁抱等接觸行為，事後疑似因此造成1名嬰兒發燒住院、8名身體不適。對此，台東社會處表示，目前已經派人介入調查。

托嬰中心的監視器畫面可以看見，身穿白色上衣的稽查員走到托嬰中心門口，托嬰中心的主任立刻上前替她量額溫，不料第一次測出額溫高達38.4度，她尷尬笑說可能是天氣太熱，不料接下來不論怎麼量就是超過38度，原本依規定是不能進入托嬰中心，但最後她還是堅持繼續訪查行程。

▲稽查人員體溫38.4仍闖入托嬰中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲周女量出體溫高達38.4度，仍堅持進入托嬰中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另一段畫面可以看見，周姓稽查員不僅進入室內，還伸手抱起嬰兒餵奶，幾天後就有1名嬰兒生病住院、4人發燒、4人體溫偏高，其中也包含被她抱過的嬰兒，讓家長與中心人員都氣炸了。托嬰中心負責人說，「（當天）她說我們冷氣開太強，要求老師把風扇關掉，因為很冷，但其實當下孩子是熱到流汗的。」

據悉，周女當天進入托嬰中心稽查約2小時，疑似因此至少9名嬰幼兒發生身體不適情況，氣得家長狂打縣民專線檢舉。雖然目前還有沒有證據證明，周女跟幼童集體發燒有直接關係，但台東社會處表示，周女體溫超標仍堅持稽查，的確已經違反規定，他們將進行調查並懲處。

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