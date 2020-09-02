全國警交通大執法首日「開罰上萬件」　路口車禍469人傷

▲全國警交通大執法第一天開罰上萬件成果頗豐。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部與交通部共同辦理全國「路口安全大執法」，全台警方1日起針對執法5大重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等加強取締。

全國警方將從9月1日起30日止為期1個月時間，期望藉由強力執法手段，提升駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。

結果交通大執法第一天過後，警方統計9月1日全國執法取締違規件數總計10,559件，其中違反道路交通管理處罰條例第44條第2及3項計354件、第48條第2及3項計514件、第53條計8,321件、第78條計1,370件，發生路口交通事故件數總計410件，其中受傷計469人、顯示汽機車駕駛在路口停等禮讓行人現象並無太多改善。

數據顯示第1天大執法，民眾駕駛違反道路交通管理處罰條例相關規定，警政署強調「執法只是手段，安全才是我們的目的」維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範。

警方藉此呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌標誌、標線及路口指揮相關規定，通行才能安全有保障。

【其他新聞】



►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產 警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍 輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶