菲律賓入境採檢「1個月多採出1人」　陳時中：取消與否由專家研判

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

考量菲律賓當地疫情嚴峻、且國內自菲傳入境外移入病例頻傳，中央流行疫情指揮中心從7月26日開始針對菲律賓入境旅客全面採檢，執行一個月後將進行政策評估是否繼續推行。指揮中心指揮官陳時中今（2）日表示，評估這1個月實際透過該模式找出的個案僅1人，且可能在居家檢疫中被發現，內部有人員建議取消，後續會請專家審慎研判。

菲律賓目前為世界衛生組織西太平洋區署疫情最嚴峻的國家之一，指揮中心接連提升對菲律賓入境管理，除入境全面採檢，也要求全部都必須進入集中檢疫場所接受檢疫14天。根據指揮中心統計，7月26日至8月30日為止，從菲律賓入境共657人，有症狀者55人，確診12人；無症狀602人，確診2人（包含1人為密切接觸者、1人後來出現症狀）。

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針對菲律賓模式的入境採檢，指揮中心規劃於施行1個月之後進行政策評估，如果效益良好會繼續施行，效益不佳也可能取消。陳時中今日表示，這1個月期間，真正因為入境採檢多驗出來確診者僅有一人，而且可能在居家檢疫時因為發生症狀送醫被採檢出來，指揮中心內部也有建議應該取消，該意見目前列入考慮，但仍必須由專家審慎研判。