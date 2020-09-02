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「安珀警報」條件太嚴從未啟動！高雄少女失蹤引發警政署將放寬限制

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▲▼兒福聯盟從高雄少女失蹤事件，看見政府防制兒少網路誘拐、兒少離家失蹤的漏洞與問題，特召開記者會邀請各界討論。（圖／記者林育綾攝）

▲兒福聯盟從高雄少女失蹤事件，看見政府防制兒少網路誘拐、兒少離家失蹤的漏洞與問題，特召開記者會邀請各界討論。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

高雄少女失蹤事件驚動社會，雖然平安落幕，但也凸顯出網路安全教育、防護機制等各層面，仍需社會各界共同探討和建立。兒福聯盟今（2）日也提出，為何該案未啟動「安珀警報」？這個自美國發起的警報主要是透過公眾和網路平台合作，迅速找回失蹤兒童，但台灣自2016年上路3年以來「從未啟動」，質疑要件過於嚴格，而警政署也回應未來將擬放寬要件。

兒盟提到，安珀警報（AMBER Alert）最早由美國發起，目的是透過公眾力量，迅速找回失蹤兒童，當出現兒童誘拐或綁架事件時，執法機關便會透過網際網路、電台、電視、手機簡訊、電郵等媒介發布安珀警報。以美國失蹤及被剝削兒童中心（NCMEC）為例，更與臉書（Facebook）、推特（Twitter）、Google（谷歌）、Yahoo（雅虎）等社群網站、網路平臺合作發布安珀警報。我國內政部警政署刑事警察局雖已於2016年底與Facebook合作，正式推出安珀警報，但執行至今從未啟動過。

請繼續往下閱讀...

兒盟表示，目前內政部設置的「安珀警報」執行計畫，其中通報的實質要件為「未滿18歲之兒少擄人勒贖」或「未滿7歲者於緊急查尋24小時後仍未尋獲，且經查疑涉刑事案件，比照重大刑案列管偵辦」等重大犯罪案件，且「須經當事人（法定代理人或其他行使親權、監護權之人）同意」。對比美國、加拿大安珀警報的發布要件，並無硬性規定「勒贖」，僅需執法機關確認兒少誘拐(abduction)或綁架事件屬實，便可啟動，要件相對寬鬆。

兒盟指出，台灣近3年來擄人勒贖案件，每年均不超過10件（107年5件、108年6件，109年至7月止僅1件），對比每年動輒4千件的兒少離家案件，幾乎無成效可言。呼籲應將安珀警報通報的實質要件之一「未滿18歲之兒少擄人勒贖」鬆綁，比照美國、加拿大做法，放寬為執法機關確認該案件屬「兒少遭誘拐或綁架事件」，便可透過社群媒體發布警報，以求迅速找回失蹤兒少。

內政部警政署刑事局研究員林標油也回應，其實「安珀警報」的啟動要件，是全世界共同的標準，之所以條件嚴格，是避免造成「狼來了」效應，但經過此次事件，警政署也將研擬未來鬆綁要件，對兒少安全更有保障。

▲▼兒童福利聯盟召開「兒少網路誘拐失蹤頻傳，社安網如何補破洞？」記者會,王琬瑜,兒福聯盟執行長白麗芳,兒福聯盟主任李宏文。（圖／記者宋良義攝）

▲兒盟指出，台灣近3年來擄人勒贖案件，每年均不超過10件，對比每年動輒4千件的兒少離家案件，幾乎無成效可言。（圖／記者宋良義攝）

由於安珀警報啟動要件之一為「須經當事人（法定代理人或其他行使親權、監護權之人）同意」，因此兒童福利聯盟基金會李宏文主任指出，其實上路後從未啟動的原因之一，是「很多家長不知道安珀警報的存在」，過去美國透過安珀警報救助了900多名兒少，只有台灣始終「掛蛋」，每次在國際會議上還讓他國好奇「台灣治安真的這麼好？」因此要件鬆綁有其必要。

▲▼兒童福利聯盟召開「兒少網路誘拐失蹤頻傳，社安網如何補破洞？」記者會,王琬瑜,兒福聯盟執行長白麗芳,兒福聯盟主任李宏文。（圖／記者宋良義攝）

▲兒童福利聯盟基金會李宏文主任指出，其實上路後從未啟動的原因之一，是「很多家長不知道安珀警報的存在」。（圖／記者宋良義攝）

警政署科長林大為也說，此次高雄少女失蹤事件，66小時內南北警方通力合作，以重大刑案模式辦理，更善用科技系統找回少女，而尋人工作上其實需要社會各界通力合作。

警政署科長陳玲君也提到，兒盟提到的協尋定位還牽涉網友，不只是警政署的權責，也涉及刑事犯罪，而透過這次事件也理解，「預防其實更重要，讓兒少知道網路有多少陷阱，這是我們大家該來執行的。」

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