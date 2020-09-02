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高雄少女「神閨密」一眼記4號碼救命　6破案關鍵！驚險66小時還原

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▲國一少女出新竹高鐵後失聯　媽媽急瘋「PO奇怪網友」對話協尋。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高雄少女被囚禁66小時獲救，神閨蜜可說是功不可沒。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者戴若涵、葉國吏／綜合報導

高雄14歲少女失蹤遭囚66小時，所幸1日被警方尋獲。其中，套房管理員王男、開車載人的盧男2人，被依略誘罪送辦。整起事件能夠迅速破案除了神閨蜜記下車號以外，還有5大關鍵。

高雄一名母親29日晚間在臉書各大社團貼文，表示自己國一升國二的女兒從高雄坐高鐵到新竹後，上了車號「7923」的轎車後失聯，同時她也貼上女兒與網友的對話，請大家幫忙找女兒，事件引發網友關注！

警方獲報後隨即成立專案小組調查，並透過少女的備用手機中找到她與羅姓嫌犯對話記錄；接著批踢踢網友也同時肉搜出羅嫌身分，警方接著透過通聯鎖定羅、盧2人，以車號追人逮住盧嫌，最後在羅嫌住處找到密室、救出少女。

▲少女新竹高鐵失聯！最後定位竟在台北市中正區　母再公布特徵尋人。（圖／少女家屬提供）

▲少女被囚禁66小時獲救。（圖／少女家屬提供）

以下為少女失聯66小時大事紀

8月29日

中午12時00分：少女向媽媽表示，要與友人到旗津去玩，在家門口搭乘計程車前往高鐵站

中午12時55分：少女搭乘高鐵前往新竹

下午2時50分：少女抵達新竹高鐵站後，向吳姓友人表示，要去討論工作的事情，要吳姓友人在高鐵前等候，獨自搭上37歲盧姓男子的車，在新北市永和區環河路下車，但吳姓友人等到晚上8時許都沒等到人，只好先返回高雄。

晚間：少女父母發現女兒失聯，媽媽在臉書各大社團PO文尋人。

8月30日

清晨4時：少女手機關機，家屬焦急報警處理

中午：少女手機訊號出現在台北市中正區水源路一帶

8月31日

清晨6時：少女手機訊號出現在台北市萬華區國興路

上午10時30分：少女手機訊號出現在新北市五股區、八里區

下午1時20分：警方查獲車號「7923」可疑車輛，車內僅有盧男一人，少女仍失聯，盧男辯稱「不認識少女」，對方只是搭他的便車。

下午：少女手機訊號出現在台北市中華路2段、古亭國中附近

傍晚：少女手機訊號出現在台北市中正區重慶南路3段、廈門街一帶

9月1日

上午8時50分：警方在竹東中興路羅男母親家中「4樓夾層」找到少女，並將少女及羅男帶回。

 

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