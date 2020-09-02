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不怕蔣介石的奇女子！一句話打掉圓山飯店重蓋　成本暴增2.5億

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圖、文／鏡週刊

圓山飯店計劃在今年底開放東側密道導覽，裡頭的孔二小姐故居成為最大亮點。孔二小姐是圓山飯店第一任總經理，如今的主大樓建物就由她一手規劃，據說，原本圓山只規劃200間房，卻因為她一句話打掉重蓋為400間房，成本還因此暴增2.5億元，在當時，她的影響力之大由此可見。

孔二小姐與蔣宋美齡情同母女，一生以男性扮相示人。（翻攝自網路）

▲孔二小姐與蔣宋美齡情同母女，一生以男性扮相示人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圓山大飯店佇立劍潭山超過一甲子，是前第一夫人蔣宋美齡在1952年創立，起初用於招待各國元首、使節，不對外營業，曾被喻為「蔣介石的御膳房」，時至今日，仍是政府對外的國際招待場所，長久以來，總是帶著權貴、階級、奢華與神祕的色彩。

請繼續往下閱讀...

去年6月，甫上任的圓山飯店董事長林育生開放2條神祕地道中的西密道，造成轟動。今年底，將再開放直達圓山大飯店首任總經理孔二小姐故居的東密道，林育生帶領本刊揭開這段塵封逾半世紀的歷史。

今年底，將再開放直達圓山大飯店首任總經理孔二小姐故居的東密道。

這是首度在媒體前曝光的東側密道，走過短短178公尺，盡頭柳暗花明，有60年代的既視感。林育生踩著泥濘、碎石，帶我們一路前行，不一會兒，一棟雜草叢生的二層樓建築映入眼簾，裡面盡是歲月的痕跡；午後陽光在屋內灑落一地，被窗外的老樹篩出片片斑斕，林育生踏上年久失修，一次只能承載一人重量的木製階梯，腳底下嘎吱嘎吱響個不停。來到2樓，他的語氣難掩心中感動，「這裡就是孔二小姐生前住過的地方，你看牆上的壁爐看起來還有點美式風格。」

在探訪孔二小姐歷史的過程中，林育生從圓山飯店老員工的口中聽聞不少祕辛，以圓山大飯店大樓的興建為例，一開始蔣介石是交由蔣宋美齡處理，結果蔣宋美齡卻讓孔二全權負責，「飯店大樓原先設計是12樓、200間客房，總工程費2億元。沒想到房子蓋到一半，孔二小姐覺得看起來像大人戴小帽，太難看了，就堅持敲掉重建，改為400間客房，總工程費也暴增到4億5千萬，整整比原先規劃的預算高出一倍以上。」

林育生帶本刊實地走訪孔二小姐故居，裡面正在趕工修復。

此外，圓山飯店的大門入口處大廳，原本的設計比較小，只到藻井處就到了盡頭，後來也是孔二小姐決定將後方加深，並增設連接一二樓的左右方雙向樓梯；大樓一樓原本並沒有挑高的考量，也是在孔二小姐堅持下，硬是把蓋到一半的工程拆掉重蓋。

林育生口中的「孔二小姐」究竟是何許人？她本名孔令俊，後改名為孔令偉，來自民國四大家族的孔家，是中華民國南京政府行政院長孔祥熙與宋靄齡的次女，也是蔣宋美齡最疼愛的外甥女；由於蔣介石敬重孔祥熙，也給蔣宋美齡面子，因此拿孔二小姐也沒辦法，據說，她不只能任意進出蔣介石的私宅，甚至連蔣介石桌上的公文都敢隨意翻動，在當時權勢之大不難想像。


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