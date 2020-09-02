海陸乾哥是惡狼！中華錢櫃自灌「強壓女大生」害命　悲母追真相

圖、文／鏡週刊

4年前，正值花樣年華的女大生小茹（化名），不甘遭到借宿的乾哥哥阿勇（化名）性侵，向友人泣訴，並傳訊息說：「我現在處於一個自暴自棄的狀態，也不想更好，廢人一枚。」五天後，走不出陰影的小茹在家燒炭輕生，媽媽不解天真活潑的女兒怎會走上絕路，悲痛之餘，也懷疑小茹的死因恐有內情，經抽絲剝繭詳查，終於靠著愛女在行事曆上的留言揪出惡狼。

▲小茹媽媽（圖）整理女兒遺物時，找到遺書及手機對話內容，才知愛女慘遭乾哥哥阿勇性侵，憤而提告（圖／鏡週刊提供，下同）

小茹的媽媽在整理女兒遺物時，發現小茹生前在記事本的行事曆，寫了短短幾行形同遺書的留言，內容提到：「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人，也不知道怎麼相信別人。」媽媽看了不禁潸然淚下，研判女兒遭人欺負，決定報警處理。

警方獲報後，從小茹手機的通訊軟體發現，案發前幾天，小茹曾向閨密哭訴遭乾哥哥性侵，恐因陰霾揮之不去才尋短。小茹媽媽知道後決定提告，要替女兒討公道，高院日前依強制性交罪判處阿勇5年6個月有期徒刑。

院方審理時發現，阿勇及小茹過去因打工認識，阿勇當兵後，休假時常約小茹見面。2016年9月，阿勇又約小茹及另名友人到台北市西門町的錢櫃KTV歡唱，直到凌晨4點才結束，因阿勇住在外縣市，加上喝到醉醺醺，小茹好心帶他回家休息。

未料，阿勇進房後，突然架住小茹，準備霸王硬上弓，小茹不斷哀求並高喊「出來」「你是有女友的人」等語拒絕，但阿勇當時是現役的海軍陸戰隊軍人，身材孔武有力，小茹死命抵抗，仍慘遭性侵得逞。

小茹遭到蹂躪後，立刻用通訊軟體LINE、WhatsApp告知陳姓及黃姓姐妹淘，泣訴她無法接受遭性侵害，尤其不能接受和自己不愛的男生發生性關係，也不知道以後該如何面對乾哥哥，內容包括「跟阿勇打了一泡（編按：炮）」「我傻眼」等，還強調「我叫他出來，他還給我架著」，但那時天才剛亮，二人都沒讀訊息，接著她又傳訊給張姓友人。

張女看到訊息嚇了一跳，隨即回覆訊息質疑真假，小茹立即回稱：「我叫他出來他還不要」「整個被架著」，張認為阿勇喝太多酒可能失憶，又問：「對方當時有無意識？」小茹回答：「有，他還一直叫我名字」「我一直有叫他出來」。

小茹的二名男同學也向法官表示，小茹身亡後，他們為了瞭解真相，曾經約阿勇到新店北新路麥當勞見面，當下阿勇一臉沮喪，承認自己未經小茹同意就性侵她，小茹也有反抗，他覺得很抱歉，並一再說對不起，二人聽了很詫異，要求阿勇回家立刻告訴父母他對小茹的所作所為，並到小茹的靈前上香致歉。

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