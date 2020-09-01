記者郭世賢／基隆報導

2020庚子鷄籠中元祭水燈遊行在1日晚間熱鬧登場，雖然今年因應新冠肺炎疫情，首度以不進行市區封街的方式，由水燈頭車隊繞境祈福，但仍吸引許多民眾夾道觀賞各式各樣的水燈頭及花車遊行，市長林右昌為水燈遊行揭開序幕，呼籲大家一起為台灣祈福。

▲ 鷄籠中元祭科儀不減，水燈遊行改車隊繞境首度不封街。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌在水燈遊行開始前致詞指出，鷄籠中元祭能夠傳承166年，是多麼難得的堅持，166年來基隆所有鄉親把這份傳統以及對生命土地的情感、追求和平的信念傳承下來，在今年面臨武漢肺炎疫情的衝擊之下更顯珍貴，過去先民因為漳泉械鬥，後來很有智慧地以拼陣頭代替拼拳頭，這種精神傳承下來，我們也會繼續傳承下去。

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林右昌還說，今年因為疫情的關係，輪值主普的白、童姓宗親會也很有智慧地以把過去的封街遊行加以調整，以符合中央防疫指揮中心的要求，由各宗親會的車隊進行市區遊行，結束後到望海巷海邊施放水燈，雖然規模有所縮小，但傳統科儀一項都沒有減少，感謝白、童姓宗親會在籌備過程中付出的心力，也期許大家一起為台灣祈福、為基隆祈福。

▲ 輪值主普的白、童姓宗親會也很有智慧地以把過去的封街遊行加以調整。

迎請水燈頭市區遊行是一系列中元祭典中各宗姓拼陣的最高表現，除象徵姓氏團結的力量，也兼具宗教及民俗意涵；在繞境祈福的水燈車隊抵達市政府大門時，林右昌分別頒贈「弘揚文化」的匾額，給今年輪值主普的白、童姓宗親會，宗親會的宗長們將匾額掛在車隊前，繼續在市區進行繞境祈福，吸引許多民眾夾道觀賞這一年一度的宗教盛事。

文化局長陳靜萍指出，今年因配合防疫作業，放水燈遊行有三不措施：包括不邀請表演隊伍參與；不設觀賞台、觀眾席；不進行市區封街管制，由市府派遣警力進行彈性交通維護，希望在防疫新生活中，藉由保持社交距離讓大家安全的參與傳統科儀，並能繼續維護百年習俗，傳承延續不斷。

► 美麗最大的祕密

▲ 基隆市長林右昌分別頒贈「弘揚文化」的匾額，給今年輪值主普的白、童姓宗親會。