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自民黨總裁三強鼎立！「安倍批評者」民調居冠　估14日進行投開票

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▲▼日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁參選人石破茂（左）、菅義偉（中）與岸田文雄（右）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

面對決定日本首相安倍晉三接班人的自民黨總裁（黨主席）選舉，內閣官房長官菅義偉預定明天宣布參選，預料將與自民黨前幹事長石破茂、政調會長岸田文雄，形成三強鼎立局面。

安倍晉三8月28日因舊疾潰瘍性大腸炎宣布請辭。日本採內閣制，首相由國會眾議院多數黨黨魁擔任，執政黨自民黨總裁選舉將決定誰接棒安倍，成為下一任首相。

綜合日本各媒體報導，原本有意參選總裁的自民黨幹事長代理執行稻田朋美、麻生派的防衛大臣河野太郎等人，已陸續表態不參選；預料將由菅義偉、石破茂與岸田文雄等3人，角逐安倍接班人。

最大黑馬菅義偉

▲▼菅義偉獲自民黨過半議員支持。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅義偉2012年擔任內閣官房長官至今。（圖／達志影像／美聯社）

菅義偉今年71歲，從2012年12月安倍第2度執政以來，一直擔任內閣官房長官，輔佐安倍成為日本憲政史上連續在任最久的首相，自己也成為在任最久的內閣官房長官，是安倍政權的中流砥柱，被認為是安倍請辭後的「最強代打」。

菅義偉29日即告知自民黨幹事長二階俊博有意參選自民黨總裁，昨天多名親近菅義偉的國會議員勸進，菅義偉表示「會積極考慮」；菅義偉預定在明天下午正式宣布參選。

菅義偉在自民黨內沒有加入任何派閥，但自民黨內第一大派閥細田派和第二大派閥麻生派，以及二階派、石原派和多名無派閥議員，已表態挺菅義偉接班，菅義偉幾乎已掌握過半數國會議員票，成為本次總裁選舉最大黑馬。

由於自民黨總務會今天正式決定總裁選舉不舉行黨員投票，只採計國會議員票和都道府縣代表各3票，提高國會議員票比重，這種選舉方式讓獲黨內各派閥力挺的菅義偉，非常有機會當選自民黨黨魁。

安倍反對派石破茂

▲▼日本自民黨總裁參選人石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲石破茂是自民黨內少見的「安倍批評者」。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨前幹事長石破茂今年63歲，曾任農林水產大臣、防衛大臣、內閣特命大臣等職務，是自民黨內少見的「安倍批評者」。石破被傳出將參選自民黨總裁，預定今天稍晚會宣布最後動向。

石破過去在自民黨總裁選舉兩度敗給安倍，但在全國擁有高支持度，民調始終在前段班，日本共同社8月30日發布安倍請辭後實施的民調顯示，石破支持率居冠，有34.3%的民眾認為石破最適合當下屆首相。

石破雖在地方上的黨員支持者多，但因為常砲打中央，能爭取到的各派閥國會議員票數有限，他所屬的石破派僅19人，甚至還不到自民黨規定參選總裁要有20名議員推薦的門檻。

2012年自民黨黨魁選舉時，石破拿到地方黨員票逾半數，但在國會議員票數上飲恨敗給安倍。自民黨已決定這次不實施黨員投票，國會議員票所占比重更大，這種選舉方式不利石破，也就傳出有人認為不辦黨員投票是為了「擊潰石破」。

岸田文雄逆境奮鬥

▲▼日本自民黨總裁參選人岸田文雄。（圖／達志影像／美聯社）

▲岸田文雄曾任安倍內閣的外務大臣。（圖／達志影像／美聯社）

自民黨政調會長岸田文雄今年63歲，是安倍上任以來著力栽培的接班人，本來安倍在8月28日宣布請辭後，外界預期這次總裁選舉會是「石破對決岸田」，但竄出菅義偉這個長期輔佐安倍、並獲得各派閥支持的大黑馬，讓岸田選情顯得艱困。

岸田近日努力爭取黨內派閥支持，日前拜會副首相麻生太郎，但麻生派昨天已決定支持菅義偉；岸田昨天也與安倍會面尋求支持，但相關人士透露，安倍並沒有考慮要支持誰接班，而安倍出身的黨內最大派閥細田派昨天也定調挺菅。日本媒體形容，岸田像是被菅義偉奪走選票。

岸田昨天晚間受訪時說，即使是逆風也要找出活路，他希望以不放棄的堅強精神戰到最後一刻。岸田已在今天正式宣布參選總裁。

自民黨總裁選舉方式

自民黨總裁選舉目前傾向9月8日公告、14日進行投開票，自民黨總務會今天決議不舉行黨員投票，將採計國會議員票394票，加47都道府縣各3票共141票，總計535票的方式選出黨魁。

由於安倍在總裁任期尚未屆滿辭職，新任總裁任期，將是現任總裁所餘任期。安倍2018年9月當選總裁，任期到2021年9月。

依據日本國憲法第67條規定，當首相出缺時，需在國會「指名」（指定）一名國會議員擔任首相，稱為「首相指名選舉」。由於自民黨目前在參眾兩院都握有席次優勢，自民黨新任總裁將在國會被指名為第99任首相。

►日本新首相菅義偉呼聲最高　「前兩大派系相挺」最快16日接任
►誰接棒安倍？教你看懂「自民黨總裁選舉」與接班人名單
►安倍接班人太軟弱「解放軍恐步步逼近」！岸田、菅義偉表態參選

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