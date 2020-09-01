彰化代課教師上PTT幫「拐少女」嫌犯護航　校方召開教評會裁奪

▲彰化1名代課教師為王姓友人發聲被肉搜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄一名年僅14歲的少女8月29日離家後失聯長達66小時，警方今在竹東一處出租套房內相當隱蔽、僅2坪大小的暗房中尋獲少女及主嫌羅男，全案宣告偵破，共犯王男、盧男也一併遭到逮捕，事件曝光後，意外扯出彰化1名林姓代課老師在PTT網路替王男發聲澄清被打臉肉搜，校方1日召開教評會進行裁奪。

警方指出，共犯王嫌與羅嫌是先前在保全公司的同事，隨後王嫌失業，羅嫌因母親在新竹還有一處出租套房，便招聘王嫌為套房管理員，負責上網招租事宜，也因此PTT網友交叉比對訊息時，才會發現王嫌與羅嫌手機共用，是否觸法警方正在進一步調查。

彰化這名林姓代課教師是王嫌的友人，在PTT為王男發言洗白澄清的言論，在臉書瘋傳，甚至還有網友請教育處要多多注意這名代課教師的言行舉止。

▲彰化1名代課教師為高雄少女囚禁案王姓友人發聲被肉搜。（圖／翻攝自彰化踢爆網）

該校1日發出以下2段聲明稿：

有關本校林姓老師針對「高雄14歲少女失蹤」一案於網路發言，係因本案其中一名王姓嫌犯為老師的朋友，林老師基於怕朋友因新聞報導內容產生負面的想法，故在PTT替朋友澄清說明「王姓朋友FB帳號被盜用，非本案涉嫌人」，所引發一連串與網友的對話風波。

鑑於本事件為林老師之個人網路發言行為，其發言行為是否違反相關規定，本校已於今日召開臨時教評會，教評會針對林老師之個人行為進行裁奪，倘違反規定，本校將依規定辦理。

教育處則表示，經查本事件為林老師之個人網路發言行為，引起社會觀感不佳，已要求校方確實安排網路禮儀課程，並將林師改善情形納入平常考核項目，以敦促其言行。

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